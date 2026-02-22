CE respinge noile tarife americane și cere respectarea acordului comercial. Mesaj pentru Trump
După ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de președintele Donald Trump, Comisia Europeană (CE) le-a cerut Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE–SUA semnat anul trecut, potrivit Reuters. Executivul european a cerut claritate din partea Washingtonului în privința măsurilor pe care intenționează să le adopte după decizia instanței.
CE, solicitare către SUA
Vineri, Trump a anulat tarifele globale și a stabilit un tarif provizoriu de 10% pentru toate produsele importate, majorându-l a doua zi la 15%. Reprezentanții Comisiei Europene au reacționat rapid, subliniind că „situația actuală nu este una propice pentru a livra un comerț transatlantic echitabil, echilibrat și reciproc avantajos, așa cum a fost convenit de ambele părți. Un acord este un acord.”
Această poziție a fost mai clară decât mesajul inițial transmis vineri, când Comisia analiza decizia Curții Supreme și menținea dialogul cu administrația americană.
Detalii despre acordul comercial UE–SUA din 2025
Acordul comercial din 2025 stabilea un tarif de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, cu excepția celor protejate de tarife sectoriale, precum oțelul. În plus, anumite produse, cum ar fi aeronavele și piesele de schimb, beneficiau de taxe zero. UE a renunțat la o parte dintre taxele pe importurile americane și a abandonat planurile de represalii comerciale.
Executivul european a subliniat că bunurile europene trebuie să păstreze avantajele tarifare deja stabilite și a avertizat că tarifele imprevizibile afectează încrederea pe piețele internaționale.
Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a discutat sâmbătă situația cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.
SUA, somate să respecte acordul
Eurodeputatul german Bernd Lange a anunțat că va cere luni suspendarea lucrărilor legislative până când va exista o evaluare juridică completă și angajamente clare din partea Statelor Unite.
„Este haos tarifar total din partea administraţiei americane. Nimeni nu mai înţelege nimic, nu mai există decât întrebări deschise şi o incertitudine în creştere pentru UE şi ceilalţi parteneri comerciali ai Statelor Unite”, a scris Lange pe X.
