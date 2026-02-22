CE respinge noile tarife americane și cere respectarea acordului comercial. Mesaj pentru Trump

După ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de președintele Donald Trump, Comisia Europeană (CE) le-a cerut Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE–SUA semnat anul trecut, potrivit Reuters. Executivul european a cerut claritate din partea Washingtonului în privința măsurilor pe care intenționează să le adopte după decizia instanței.

Vineri, Trump a anulat tarifele globale și a stabilit un tarif provizoriu de 10% pentru toate produsele importate, majorându-l a doua zi la 15%. Reprezentanții Comisiei Europene au reacționat rapid, subliniind că „situația actuală nu este una propice pentru a livra un comerț transatlantic echitabil, echilibrat și reciproc avantajos, așa cum a fost convenit de ambele părți. Un acord este un acord.”

Această poziție a fost mai clară decât mesajul inițial transmis vineri, când Comisia analiza decizia Curții Supreme și menținea dialogul cu administrația americană.

Acordul comercial din 2025 stabilea un tarif de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, cu excepția celor protejate de tarife sectoriale, precum oțelul. În plus, anumite produse, cum ar fi aeronavele și piesele de schimb, beneficiau de taxe zero. UE a renunțat la o parte dintre taxele pe importurile americane și a abandonat planurile de represalii comerciale.

Executivul european a subliniat că bunurile europene trebuie să păstreze avantajele tarifare deja stabilite și a avertizat că tarifele imprevizibile afectează încrederea pe piețele internaționale.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a discutat sâmbătă situația cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.

Eurodeputatul german Bernd Lange a anunțat că va cere luni suspendarea lucrărilor legislative până când va exista o evaluare juridică completă și angajamente clare din partea Statelor Unite.

„Este haos tarifar total din partea administraţiei americane. Nimeni nu mai înţelege nimic, nu mai există decât întrebări deschise şi o incertitudine în creştere pentru UE şi ceilalţi parteneri comerciali ai Statelor Unite”, a scris Lange pe X.