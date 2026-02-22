International

CE respinge noile tarife americane și cere respectarea acordului comercial. Mesaj pentru Trump

Comentează știrea
CE respinge noile tarife americane și cere respectarea acordului comercial. Mesaj pentru TrumpComisia Europeană. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

După ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de președintele Donald Trump, Comisia Europeană (CE) le-a cerut Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE–SUA semnat anul trecut, potrivit Reuters. Executivul european a cerut claritate din partea Washingtonului în privința măsurilor pe care intenționează să le adopte după decizia instanței.

CE, solicitare către SUA

Vineri, Trump a anulat tarifele globale și a stabilit un tarif provizoriu de 10% pentru toate produsele importate, majorându-l a doua zi la 15%. Reprezentanții Comisiei Europene au reacționat rapid, subliniind că „situația actuală nu este una propice pentru a livra un comerț transatlantic echitabil, echilibrat și reciproc avantajos, așa cum a fost convenit de ambele părți. Un acord este un acord.”

Această poziție a fost mai clară decât mesajul inițial transmis vineri, când Comisia analiza decizia Curții Supreme și menținea dialogul cu administrația americană.

steag SUA

Sursa foto: Pixabay

Detalii despre acordul comercial UE–SUA din 2025

Acordul comercial din 2025 stabilea un tarif de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, cu excepția celor protejate de tarife sectoriale, precum oțelul. În plus, anumite produse, cum ar fi aeronavele și piesele de schimb, beneficiau de taxe zero. UE a renunțat la o parte dintre taxele pe importurile americane și a abandonat planurile de represalii comerciale.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 februarie 2026. Despre mutanți
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 februarie 2026. Despre mutanți
Văduva lui Cotabiță, plasată în arest la domiciliu într-un dosar de proxenetism. Ancheta de la saloanele de masaj erotic. Update
Văduva lui Cotabiță, plasată în arest la domiciliu într-un dosar de proxenetism. Ancheta de la saloanele de masaj erotic. Update

Executivul european a subliniat că bunurile europene trebuie să păstreze avantajele tarifare deja stabilite și a avertizat că tarifele imprevizibile afectează încrederea pe piețele internaționale.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a discutat sâmbătă situația cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.

SUA, somate să respecte acordul

Eurodeputatul german Bernd Lange a anunțat că va cere luni suspendarea lucrărilor legislative până când va exista o evaluare juridică completă și angajamente clare din partea Statelor Unite.

„Este haos tarifar total din partea administraţiei americane. Nimeni nu mai înţelege nimic, nu mai există decât întrebări deschise şi o incertitudine în creştere pentru UE şi ceilalţi parteneri comerciali ai Statelor Unite”, a scris Lange pe X.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:29 - România, învinsă de Portugalia cu 44-7 în ultimul meci din Grupa B a Rugby Europe Championship
21:22 - Vizita lui Nicușor Dan în SUA, văzută de Traian Băsescu: A fost o necesitate extrem de riscantă
21:13 - Ceață densă pe A1 București–Pitești și în patru județe din sudul țării. Recomandări de la Poliția Rutieră
21:05 - Kiwi și sănătatea pielii. Ce au observat cercetătorii după opt săptămâni. Studiu
20:55 - El Mencho, numit lordul drogurilor din Mexic, a fost ucis într-o operațiune militară în Jalisco
20:44 - Alertă la bordul unei aeronave București-Hurghada. Plan de urgență activat pe Aeroportul Otopeni. Celulă de criză la ...

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale