Donald Trump impune un tarif de 10% la importuri, începând cu 24 februarie, pentru toate țările

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un document prin care introduce un tarif vamal global de 10% pentru toate țările, aplicabil din 24 februarie. Măsura este adoptată în baza Secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974 și vine după o decizie a Curții Supreme care a blocat o parte dintre taxele anunțate anterior, relatează The Guardian.

Anunțul a fost făcut public inclusiv printr-un mesaj postat pe platforma Truth Social. „Este marea mea onoare să fi semnat tocmai acum, din Biroul Oval, un Tarif Global de 10% pentru toate țările, care va intra în vigoare aproape imediat”, a transmis președintele.

La scurt timp după declarație, Casa Albă a publicat o fișă informativă în care precizează că șeful statului a emis o proclamație prin care invocă autoritatea conferită de Secțiunea 122 din Legea Comerțului din 1974 pentru a impune o „taxă temporară la import”.

Măsura este anunțată la un an de la învestirea lui Donald Trump și la doar câteva ore după o decizie a Curții Supreme a Statelor Unite. Instanța a stabilit că o mare parte dintre tarifele vamale anunțate de administrație în aprilie 2025 sunt ilegale.

În reacție, președintele a criticat hotărârea și i-a acuzat pe judecătorii Curții Supreme că reprezintă „o rușine pentru națiune”. El a afirmat că va recurge la alte instrumente legale pentru a continua politica de majorare a tarifelor și că are autoritatea de a introduce taxe suplimentare fără aprobarea Congresului.

Casa Albă arată că Secțiunea 122 din Legea Comerțului din 1974 obligă președintele să adopte măsuri, inclusiv suprataxe temporare la import, atunci când este necesar să fie abordate „deficite mari și grave ale balanței de plăți” sau alte „probleme fundamentale ale plăților internaționale”.

Textul de lege prevede însă limite clare. Tarifele impuse în baza acestei secțiuni nu pot depăși 15% și pot fi aplicate pentru o perioadă de maximum 150 de zile. Potrivit informațiilor oficiale, această prevedere nu a mai fost utilizată până în prezent, iar instanțele nu au avut ocazia să îi interpreteze formularea.

Administrația americană a precizat că noul tarif temporar nu se va aplica în cazul Canadei și Mexicului, în conformitate cu pactul comercial nord-american. Sunt exceptate și anumite produse alimentare, precum carnea de vită și roșiile, precum și mineralele critice.

„Am vrut să fiu un băiat cuminte”, a spus Trump, cu privire la acest aspect.