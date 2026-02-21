Donald Trump se opune Curții Supreme. Președintele SUA menține tarifele vamale
Președintele american Donald Trump a declarat vineri, într-o conferință de presă, că intenționează să mențină în vigoare taxele vamale, în ciuda hotărârii Curții Supreme care a stabilit că o parte semnificativă a acestora este ilegală. Liderul de la Casa Albă a precizat că va acționa imediat pentru a impune noi măsuri.
„Nu am nevoie să solicit Congresului aprobarea taxelor”, spune el. „Cu efect imediat”, a adăugat el, toate taxele de securitate naţională „vor rămâne în vigoare”. „În vigoare şi cu efect deplin”, a spus el.
Donald Trump a anunțat că va semna un nou ordin executiv.
„Astăzi voi semna un ordin de impunere a unei taxe globale de 10% în conformitate cu secţiunea 122, peste taxele normale pe care le percepem deja.”
Liderul SUA a precizat că noua măsură se adaugă „tuturor taxelor de securitate naţională prevăzute în secţiunea 232 şi taxelor existente prevăzute în secţiunea 301”. În același timp, administrația va declanșa investigații suplimentare.
„De asemenea, iniţiem mai multe anchete în conformitate cu secţiunea 301 şi alte anchete pentru a proteja ţara noastră de practicile comerciale neloiale ale altor ţări şi companii.”
Declarațiile vin după ce Curtea Supremă a decis, la exact un an de la învestirea lui Donald Trump, că o mare parte a tarifelor vamale anunțate în aprilie 2025 sunt ilegale.
Președintele american a afirmat că decizia instanței ar însemna că nu ar mai putea „perceapă niciun dolar de la nicio ţară”, sugerând că hotărârea ar proteja alte state. În schimb, a subliniat că are la dispoziție alte instrumente comerciale.
„Cu alte cuvinte, pot distruge comerţul, pot distruge ţara”, spune el, adăugând: „Dar nu pot să le percep o mică taxă”. În același context, a declarat: “Am dreptul să distrug comerţul unei ţări, dar nu pot să le impun o mică taxă”.
Fără a prezenta dovezi, Donald Trump a susținut că interese externe ar fi influențat decizia Curții Supreme. „Cred că interesele străine sunt reprezentate de oameni care, în opinia mea, au o influenţă nejustificată”, a spus el. „Ei au o influenţă mare asupra Curţii Supreme, fie că este vorba de teamă, respect sau prietenie, nu ştiu. Dar cunosc unele dintre persoanele implicate de cealaltă parte şi nu-mi plac. Cred că sunt nişte nemernici”.
În finalul declarațiilor, liderul american a transmis un mesaj țărilor pe care le consideră responsabile pentru dezechilibrele comerciale. El a avertizat că statele care, în opinia sa, au tratat SUA incorect „vor plăti un preţ”. „Iar ţările care s-au purtat bine cu noi vor fi tratate foarte bine”, a adăugat el.
Totodată, Trump a afirmat că hotărârea instanței „nu mai există nicio îndoială cu privire la taxe” și a susținut că administrația va continua să colecteze venituri importante. „Vom încasa sute de miliarde de dolari”, a declarat președintele american.
