Donald Trump se opune Curții Supreme. Președintele SUA menține tarifele vamale

Președintele american Donald Trump a declarat vineri, într-o conferință de presă, că intenționează să mențină în vigoare taxele vamale, în ciuda hotărârii Curții Supreme care a stabilit că o parte semnificativă a acestora este ilegală. Liderul de la Casa Albă a precizat că va acționa imediat pentru a impune noi măsuri.

„Nu am nevoie să solicit Congresului aprobarea taxelor”, spune el. „Cu efect imediat”, a adăugat el, toate taxele de securitate naţională „vor rămâne în vigoare”. „În vigoare şi cu efect deplin”, a spus el.

Donald Trump a anunțat că va semna un nou ordin executiv.

Liderul SUA a precizat că noua măsură se adaugă „tuturor taxelor de securitate naţională prevăzute în secţiunea 232 şi taxelor existente prevăzute în secţiunea 301”. În același timp, administrația va declanșa investigații suplimentare.

„De asemenea, iniţiem mai multe anchete în conformitate cu secţiunea 301 şi alte anchete pentru a proteja ţara noastră de practicile comerciale neloiale ale altor ţări şi companii.”

Declarațiile vin după ce Curtea Supremă a decis, la exact un an de la învestirea lui Donald Trump, că o mare parte a tarifelor vamale anunțate în aprilie 2025 sunt ilegale.