Trump a declarat că ia în calcul un atac asupra Iranului. Lovitura militară ar avea loc în câteva zile

Președintele american Donald Trump a declarat vineri, la Casa Albă, că ia în calcul posibilitatea unui atac limitat asupra Iranului, în cazul în care nu va fi încheiat un acord cu Statele Unite, potrivit AFP.

Întrebat de o jurnalistă dacă ar lua în considerare un atac limitat, în contextul în care Iranul nu ar încheia un acord, președintele american a răspuns că tot ceea ce poate spune este că ia această opțiune în calcul. „Tot ceea ce pot să spun este că îl iau în calcul”, a declarat Trump.

Dacă va fi autorizată, o astfel de lovitură ar avea ca țintă un număr restrâns de obiective militare sau guvernamentale și ar urmări să transmită un mesaj Iranului, fără a provoca represalii de amploare.

Potrivit unor surse apropiate situației, citate de WSJ, lovitura inițială ar putea avea loc în câteva zile. Aceleași surse arată că, dacă Iranul nu respectă directiva lui Trump de a opri îmbogățirea uraniului, Statele Unite ar putea extinde operațiunile și ar lansa o campanie mai amplă împotriva facilităților regimului, cu posibilul obiectiv de a înlătura conducerea de la Teheran.

Surse apropiate procesului de planificare afirmă că armata americană ar putea fi pregătită să intervină chiar în acest weekend. Cu toate acestea, oficialii și diplomații implicați în discuțiile cu Teheranul nu anticipează acțiuni imediate.

Trump continuă să privilegieze o soluție diplomatică, iar Jared Kushner se numără printre consilierii care susțin încheierea unui acord nuclear cu Iranul. În același timp, mai mulți membri ai administrației consideră că, pe măsură ce timpul trece, scad șansele de a ajunge la un acord care să îndeplinească condițiile impuse de președinte.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a anunțat că Teheranul va definitiva „în două sau trei zile” un proiect de acord nuclear, pe care îl va prezenta Statelor Unite.

„Următorul pas pentru mine este să prezint o propunere pentru un potențial acord omologilor mei americani. Cred că în două sau trei zile va fi gata”, a spus acesta, într-un interviu acordat MSNBC.