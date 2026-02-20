International

Teheranul cere intervenția Consiliului de Securitate după declarațiile lui Trump

Comentează știrea
Teheranul cere intervenția Consiliului de Securitate după declarațiile lui TrumpAmir Saeid Iravani / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Ambasadorul Iranului la Organizația Națiunilor Unite a transmis Consiliului de Securitate o scrisoare oficială în care avertizează că Teheranul va reacționa „decisiv” la orice „agresiune militară” din partea Statelor Unite. Documentul solicită condamnarea declarațiilor recente făcute de președintele american Donald Trump, pe fondul creșterii tensiunilor dintre Washington și Teheran, potrivit AlJazeera.

Scrisoare adresată Consiliului de Securitate de Iran

Reprezentantul permanent al Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a cerut membrilor Consiliului de Securitate și secretarului general Antonio Guterres să intervină.

Diplomatul iranian a făcut referire explicită la afirmațiile lui Trump privind posibilitatea utilizării unei baze aeriene din Oceanul Indian, situată în arhipelagul Chagos, într-un potențial atac asupra Iranului.

În scrisoare se arată: „Având în vedere situația volatilă din regiune și mișcarea și consolidarea persistentă de echipamente și resurse militare de către Statele Unite, o astfel de declarație beligerantă a președintelui Statelor Unite nu trebuie tratată ca simplă retorică.”

Pasiunea secretă a lui Cătălin Oprișan. Ce femeie din România i-ar pune capac
Pasiunea secretă a lui Cătălin Oprișan. Ce femeie din România i-ar pune capac
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 11 persoane din țara vecină și Republica Moldova, reținute. Video
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 11 persoane din țara vecină și Republica Moldova, reținute. Video

Iravani a subliniat poziția oficială a Teheranului, afirmând că Iranul „nu caută tensiuni sau război și nu va iniția niciun conflict”.

Totodată, el a precizat că, în eventualitatea unui atac, Iranul ar considera „toate bazele, facilitățile și resursele forței ostile” din regiune drept „ținte legitime”.

Declarațiile președintelui american

În aceeași zi, Donald Trump a declarat la Washington că Iranul are la dispoziție „10 până la 15 zile” pentru a ajunge la un „acord semnificativ” cu Statele Unite.

„Este posibil să fie nevoie să mergem mai departe sau poate că nu”, a spus Trump, adăugând: „Poate vom încheia un acord. Veți afla, probabil, în următoarele 10 zile.”

Ulterior, la bordul Air Force One, liderul american a precizat: „Aș crede că ar fi suficient timp, 10, 15 zile, cam așa, maximum.”

Trump a reiterat, de asemenea, opinia potrivit căreia loviturile comune israeliano-americane asupra Iranului, desfășurate anul trecut, ar fi contribuit la obținerea unei încetări a focului în Gaza.

Negocierile SUA - Iran

Noile declarații apar la scurt timp după a doua rundă de negocieri indirecte dintre SUA și Iran. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat că părțile au făcut „progrese bune în negocierile” desfășurate la Geneva și că au ajuns la „un acord larg asupra unui set de principii directoare”.

Steve Witkoff și Abbas Araghchi

Steve Witkoff și Abbas Araghchi / sursa foto: arhiva EVZ

Donald Trump a susținut că emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, au avut „întâlniri foarte bune” cu reprezentanții iranieni. „Trebuie să încheiem un acord semnificativ. Altfel, se întâmplă lucruri rele”, a declarat președintele american.

În paralel, Statele Unite au continuat să își consolideze prezența militară în regiunea Golfului, inclusiv prin desfășurarea a două portavioane și a mai multor escadrile de avioane de luptă.

Reacțiile oficialilor din Iran

Oficialii iranieni au respins tonul avertismentelor venite de la Washington. Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a scris pe platforma X:

„Americanii spun constant că au trimis o navă de război spre Iran. Desigur, o navă de război este un echipament militar periculos. Însă mai periculoasă decât acea navă este arma care o poate trimite pe fundul mării.”

Relațiile dintre Washington și Teheran s-au deteriorat progresiv de la finalul anului trecut. În decembrie, Donald Trump declara că SUA vor lovi din nou Iranul dacă acesta va încerca să își reconstruiască programele nucleare sau balistice.

Ulterior, au izbucnit proteste interne în Iran, în timp ce negocierile diplomatice au fost reluate la începutul lunii februarie, în Oman.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:29 - Pasiunea secretă a lui Cătălin Oprișan. Ce femeie din România i-ar pune capac
13:24 - Dr. Liviu Harbuz lansează podcastul „Vagabonzi și Aristocrați”, un proiect editorial dedicat relației dintre oameni ș...
13:17 - Trump notifică Congresul privind un acord nuclear civil cu Arabia Saudită
13:09 - Cifra de afaceri din industrie a crescut în 2025. Datele INS
13:04 - Coreea de Nord anunță obiective economice noi la Congresul Partidului
12:54 - Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 11 persoane din țara vecină și Republica Moldova, reținute. Video

HAI România!

Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR

Proiecte speciale