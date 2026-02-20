Teheranul cere intervenția Consiliului de Securitate după declarațiile lui Trump

Ambasadorul Iranului la Organizația Națiunilor Unite a transmis Consiliului de Securitate o scrisoare oficială în care avertizează că Teheranul va reacționa „decisiv” la orice „agresiune militară” din partea Statelor Unite. Documentul solicită condamnarea declarațiilor recente făcute de președintele american Donald Trump, pe fondul creșterii tensiunilor dintre Washington și Teheran, potrivit AlJazeera.

Reprezentantul permanent al Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a cerut membrilor Consiliului de Securitate și secretarului general Antonio Guterres să intervină.

Diplomatul iranian a făcut referire explicită la afirmațiile lui Trump privind posibilitatea utilizării unei baze aeriene din Oceanul Indian, situată în arhipelagul Chagos, într-un potențial atac asupra Iranului.

În scrisoare se arată: „Având în vedere situația volatilă din regiune și mișcarea și consolidarea persistentă de echipamente și resurse militare de către Statele Unite, o astfel de declarație beligerantă a președintelui Statelor Unite nu trebuie tratată ca simplă retorică.”

Iravani a subliniat poziția oficială a Teheranului, afirmând că Iranul „nu caută tensiuni sau război și nu va iniția niciun conflict”.

Totodată, el a precizat că, în eventualitatea unui atac, Iranul ar considera „toate bazele, facilitățile și resursele forței ostile” din regiune drept „ținte legitime”.

În aceeași zi, Donald Trump a declarat la Washington că Iranul are la dispoziție „10 până la 15 zile” pentru a ajunge la un „acord semnificativ” cu Statele Unite.

„Este posibil să fie nevoie să mergem mai departe sau poate că nu”, a spus Trump, adăugând: „Poate vom încheia un acord. Veți afla, probabil, în următoarele 10 zile.”

Ulterior, la bordul Air Force One, liderul american a precizat: „Aș crede că ar fi suficient timp, 10, 15 zile, cam așa, maximum.”

Trump a reiterat, de asemenea, opinia potrivit căreia loviturile comune israeliano-americane asupra Iranului, desfășurate anul trecut, ar fi contribuit la obținerea unei încetări a focului în Gaza.

Noile declarații apar la scurt timp după a doua rundă de negocieri indirecte dintre SUA și Iran. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat că părțile au făcut „progrese bune în negocierile” desfășurate la Geneva și că au ajuns la „un acord larg asupra unui set de principii directoare”.

Donald Trump a susținut că emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, au avut „întâlniri foarte bune” cu reprezentanții iranieni. „Trebuie să încheiem un acord semnificativ. Altfel, se întâmplă lucruri rele”, a declarat președintele american.

În paralel, Statele Unite au continuat să își consolideze prezența militară în regiunea Golfului, inclusiv prin desfășurarea a două portavioane și a mai multor escadrile de avioane de luptă.

Oficialii iranieni au respins tonul avertismentelor venite de la Washington. Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a scris pe platforma X:

„Americanii spun constant că au trimis o navă de război spre Iran. Desigur, o navă de război este un echipament militar periculos. Însă mai periculoasă decât acea navă este arma care o poate trimite pe fundul mării.”

Relațiile dintre Washington și Teheran s-au deteriorat progresiv de la finalul anului trecut. În decembrie, Donald Trump declara că SUA vor lovi din nou Iranul dacă acesta va încerca să își reconstruiască programele nucleare sau balistice.

Ulterior, au izbucnit proteste interne în Iran, în timp ce negocierile diplomatice au fost reluate la începutul lunii februarie, în Oman.