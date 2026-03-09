Experimentul NASA care a modificat traiectoria unui asteroid în jurul Soarelui

Un nou studiu arată că misiunea DART a produs un efect mai amplu decât cel cunoscut inițial. Cercetătorii au confirmat că impactul navei spațiale cu asteroidul Dimorphos nu a modificat doar orbita acestuia în jurul asteroidului mai mare Didymos, ci a schimbat și mișcarea întregului sistem de asteroizi în jurul Soarelui, potrivit IFL Science.

Descoperirea reprezintă prima situație în care oamenii au modificat în mod măsurabil traiectoria unui obiect natural în jurul Soarelui.

Misiunea DART, lansată de NASA, a fost concepută ca un experiment de apărare planetară. În 2022, nava spațială a fost direcționată deliberat către Dimorphos, un asteroid cu diametrul de aproximativ 160 de metri, care orbitează asteroidul Didymos, mult mai mare, cu un diametru de aproximativ 765 de metri.

După impact, astronomii au observat că perioada orbitală a lui Dimorphos în jurul lui Didymos s-a modificat. Analizele realizate ulterior au arătat însă că ejectarea unei cantități mai mari de material decât se estimase inițial a influențat și mișcarea centrului de masă al celor două corpuri în jurul Soarelui.

Autorul principal al studiului, Rahil Makadia, de la Universitatea din Illinois Urbana-Champaign, a explicat semnificația descoperirii:

„Vreau să subliniez faptul că aceasta este prima dată în istorie când am schimbat în mod măsurabil mișcarea unui obiect natural în jurul Soarelui. Acest lucru demonstrează că, dacă un asteroid ar reprezenta un risc semnificativ de impact cu Pământul, omenirea ar putea face ceva pentru a se proteja”.

Cercetătorii subliniază că sistemul Didymos–Dimorphos nu a fost ales pentru că ar fi reprezentat un pericol pentru Terra, ci pentru că permitea măsurători precise ale modificărilor orbitale după impact.

„Vreau să subliniez că Didymos nu a fost și nu este în niciun moment în pericol de a lovi Pământul”, a declarat Makadia.

Deși rezultatul este important din punct de vedere științific, modificarea produsă de impactul navei spațiale este extrem de redusă. Sistemul de asteroizi se deplasa în jurul Soarelui cu aproximativ 34 de kilometri pe secundă, iar impactul DART a redus viteza cu doar 11,7 micrometri pe secundă.

Makadia a explicat dimensiunea acestei schimbări: „Această modificare reprezintă aproximativ o parte din trei miliarde. Totuși, este semnificativă pentru că am reușit să o măsurăm. Acum știm că un sistem de asteroizi precum Didymos poate fi deviat printr-un impact cinetic și știm câtă deviere poate produce o navă spațială de dimensiunea lui DART”.

Datele colectate după impact au permis cercetătorilor să determine și densitatea celor două corpuri. Asteroidul Didymos are o densitate estimată de aproximativ 2.600 de kilograme pe metru cub, în timp ce Dimorphos are o densitate de aproximativ 1.540 de kilograme pe metru cub.

Valoarea mai mică pentru Dimorphos susține ipoteza conform căreia acesta s-a format din material desprins de pe Didymos, posibil în urma rotației rapide a asteroidului principal, care ar fi ejectat fragmente ce s-au agregat ulterior.

Cercetările asupra sistemului de asteroizi vor continua cu ajutorul unei misiuni a European Space Agency. Nava spațială Hera se află deja în drum spre Didymos și Dimorphos.

Potrivit lui Makadia, „nava spațială Hera este deja în drum spre acest sistem. Când va ajunge și va studia asteroizii de aproape, vom obține informații mult mai detaliate despre masele, formele și structura lor internă”.

Sonda este așteptată să ajungă în apropierea celor doi asteroizi în luna noiembrie și va desfășura o misiune de studiu de aproximativ șase luni, care ar putea oferi noi date despre efectele impactului DART și despre modul în care astfel de tehnologii ar putea fi folosite în viitor pentru protejarea Pământului.