WhatsApp va permite conturi pentru copii sub 13 ani, dar cu acordul părinților

WhatsApp va permite copiilor sub 13 ani să folosească aplicația, dar cu cont gestionat de părinți. Funcționalitățile vor fi limitate, iar tutorii vor controla setările, fără a avea acces la mesaje, relatează Sky News.

Meta anunță o modificare importantă în politica WhatsApp. Copiii sub 13 ani vor putea folosi, în continuare, platforma, dar doar cu cont gestionat de părinți. Compania a anunțat că nu deține date despre câți utilizatori sub 13 ani sunt deja prezenți pe aplicație.

Cu toate acestea, susține că noile conturi au fost cerute de părinți care doresc ca minorii să folosească serviciul într-un mediu sigur.

Noile conturi pentru utilizatorii sub 13 ani vor fi create de părinți. Aceștia vor gestiona setările de confidențialitate și vor decide cine poate contacta copilul și în ce grupuri poate intra. Conturile vor rămâne legate de profilul părintelui până la împlinirea vârstei de 13 ani.

WhatsApp va limita funcționalitățile acestor conturi. Copiii vor putea doar să trimită mesaje și să efectueze apeluri. Nu vor avea acces la Meta AI, la statusuri sau la canale. De asemenea, părinții vor fi notificați dacă un grup se mărește sau dacă cineva dezactivează mesajele care dispar.

Meta subliniază că părinții nu vor putea citi mesajele copiilor. Toate conversațiile vor rămâne criptate end-to-end.

În cazul în care platforma constată că un utilizator are sub 13 ani și nu are contul asociat unui părinte, acesta va fi blocat până la efectuarea legării contului.

Un purtător de cuvânt al Information Commissioner’s Office (ICO) din Marea Britanie a declarat: „Asa cum se întâmplă cu toate serviciile online accesibile copiilor, așteptăm ca Meta să demonstreze cum experiența utilizatorilor sub 13 ani pe WhatsApp respectă standardele Children’s code și obligațiile privind protecția datelor. Vom continua să colaborăm cu Meta pe măsură ce platforma pregătește lansarea conturilor gestionate de părinți în Marea Britanie.”

Conturile pentru copiii sub 13 ani vor fi implementate treptat, pe parcursul următoarelor luni, potrivit companiei Meta.