Aproape 20 de profesii, recunoscute pe piața muncii din țară. Clasificarea Ocupațiilor a fost actualizată

Pilotul de dronă, artistul digital și bioinformaticianul se află printre cele mai recente meserii incluse oficial în registrul ocupațiilor din România, odată cu actualizarea Clasificării Ocupațiilor din România (COR), realizată prin ordinul comun al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică.

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) a fost actualizată în luna iunie 2025, prin ordinul comun nr. 1109/325/2025 al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică.

Astfel, prin actualizare, pilotul de dronă se numără printre cele 19 meserii recunoscute oficial în registrul ocupațiilor din România, fiind încadrat în COR cu codul 315318. Pilotul de dronă își poate desfășura activitatea în domenii precum industria filmului, agricultura de precizie, logistica și supravegherea tehnologică.

De asemenea, meseria de artist digital este recunoscută oficial în registrul comerțului în 2025. Artistul digital 2D pentru jocuri video are codul COR 251310, iar artistul digital 3D pentru jocuri video are codul COR 251311. Aceștia realizează elemente vizuale destinate jocurilor și mediilor interactive, folosind software specializat și tehnici de design vizual.

Bioinformaticianul se numără printre profesiile adăugate în registrul oficial al ocupațiilor și are codul COR 213153. Bioinformatica este un domeniu interdisciplinar care combină biologia, informatica și tehnicile de analiză a datelor, fiind folosită pentru interpretarea unor volume mari de informații biologice, precum secvențele genetice sau datele omice, inclusiv genomice și proteomice.

Cercetătorul în bioinformatică utilizează programe avansate și algoritmi pentru analiza și interpretarea datelor complexe, contribuind la descoperiri în medicina personalizată, dezvoltarea de medicamente și înțelegerea mecanismelor biologice.

În 2025, registrul ocupațiilor din România a fost completat cu profesii precum designer de interior, vulcanizator de anvelope, director de asociație de vânătoare și inginer cinegetician.

În același timp, profesia de asistent social cu competențe în sănătatea mintală a fost eliminată, pe fondul suprapunerii atribuțiilor cu alte roluri din domeniul asistenței sociale.