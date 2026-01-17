Social

Aproape 20 de profesii, recunoscute pe piața muncii din țară. Clasificarea Ocupațiilor a fost actualizată

Comentează știrea
Aproape 20 de profesii, recunoscute pe piața muncii din țară. Clasificarea Ocupațiilor a fost actualizatăAngajat. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Pilotul de dronă, artistul digital și bioinformaticianul se află printre cele mai recente meserii incluse oficial în registrul ocupațiilor din România, odată cu actualizarea Clasificării Ocupațiilor din România (COR), realizată prin ordinul comun al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică.

Pilotul de dronă, o nouă meserie în registrul ocupațiilor din România

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) a fost actualizată în luna iunie 2025, prin ordinul comun nr. 1109/325/2025 al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică.

Astfel, prin actualizare, pilotul de dronă se numără printre cele 19 meserii recunoscute oficial în registrul ocupațiilor din România, fiind încadrat în COR cu codul 315318. Pilotul de dronă își poate desfășura activitatea în domenii precum industria filmului, agricultura de precizie, logistica și supravegherea tehnologică.

Dronă

Dronă. Sursa foto: FReepik

De asemenea, meseria de artist digital este recunoscută oficial în registrul comerțului în 2025. Artistul digital 2D pentru jocuri video are codul COR 251310, iar artistul digital 3D pentru jocuri video are codul COR 251311. Aceștia realizează elemente vizuale destinate jocurilor și mediilor interactive, folosind software specializat și tehnici de design vizual.

Satul in care locuiesc doar femei. Niciun bărbat nu are voie
Satul in care locuiesc doar femei. Niciun bărbat nu are voie
Secretele templelor din Bali: povești despre zei și spirite
Secretele templelor din Bali: povești despre zei și spirite

Cu ce se ocupă un bioinformatician

Bioinformaticianul se numără printre profesiile adăugate în registrul oficial al ocupațiilor și are codul COR 213153. Bioinformatica este un domeniu interdisciplinar care combină biologia, informatica și tehnicile de analiză a datelor, fiind folosită pentru interpretarea unor volume mari de informații biologice, precum secvențele genetice sau datele omice, inclusiv genomice și proteomice.

Cercetătorul în bioinformatică utilizează programe avansate și algoritmi pentru analiza și interpretarea datelor complexe, contribuind la descoperiri în medicina personalizată, dezvoltarea de medicamente și înțelegerea mecanismelor biologice.

Bioinformatician

Bioinformatician. Sursa foto: Freepik

Alte meserii adăugate

În 2025, registrul ocupațiilor din România a fost completat cu profesii precum designer de interior, vulcanizator de anvelope, director de asociație de vânătoare și inginer cinegetician.

În același timp, profesia de asistent social cu competențe în sănătatea mintală a fost eliminată, pe fondul suprapunerii atribuțiilor cu alte roluri din domeniul asistenței sociale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Satul in care locuiesc doar femei. Niciun bărbat nu are voie
23:48 - Cum a slăbit Ioana State. Secretul e la îndemâna tuturor
23:39 - Vești proaste pentru abonații RCS-RDS. Tarifele cresc, vor plăti mai mult
23:27 - Aproape 20 de profesii, recunoscute pe piața muncii din țară. Clasificarea Ocupațiilor a fost actualizată
23:17 - O mare campioană a României, propunere de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul refuzului
23:06 - Secretele templelor din Bali: povești despre zei și spirite

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale