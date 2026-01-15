Ghid pentru utilizatorii de drone din Republica Moldova. Reguli stricte pentru siguranță și utilizări tot mai diverse

Din cuprinsul articolului Dronele și revoluția în agricultură

Republica Moldova. Utilizatorilor de drone li se deschid tot mai multe oportunități în Republica Moldova, fiind folosite în 90% din cazuri pentru filmări aeriene, afirmă autoritățile. Totuși, indiferent de scop, operatorii trebuie să respecte reguli stricte pentru a asigura siguranța zborului și a persoanelor aflate la sol.

Înainte de a ridica o dronă în aer, operatorii trebuie să obțină multiple permisiuni de la instituțiile statului. De asemenea, în cazul aeronavelor sau cetățenilor străini care folosesc drone, este necesar și avizul Ministerului Afacerilor Externe

„În mare parte, dronele sunt folosite pentru filmări aeriene. În context, ne ghidăm după două documente normative, printre care Legea nr. 143 privind controlul spațiului aerian. Aceasta prevede că, pentru filmarea teritoriului național al Republicii Moldova, este nevoie de obținerea mai multor permisiuni de la Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)”, a declarat Anton Danici, expert în domeniul aeronauticii, la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”.

Regulile impuse de AAC stabilesc că dronele trebuie operate în spații deschise, la minimum 150 de metri de zonele rezidențiale, comerciale și industriale. Pilotarea la altitudini mai mari de 120 de metri sau în apropierea altor drone sau aeroporturi este strict interzisă. În cazul implicării dronei într-un accident, operatorul are obligația să informeze AAC.

Pe lângă filmările aeriene, dronele au devenit tot mai populare și în agricultură, ajutând fermierii să monitorizeze culturile, să detecteze boli sau dăunători și să creeze hărți digitale ale terenurilor. „Sistemele agricole bazate pe aeronave fără pilot devin tot mai populare, sunt potrivite pentru pulverizarea culturilor cu diverse produse chimice destinate agriculturii, cât și pentru realizarea de prospecțiuni și hărți digitale ale culturilor, utile în planificarea ulterioară a lucrărilor agricole. În aceste două domenii se concentrează cea mai mare parte a utilizării dronelor”, a adăugat Anton Danici.

Pentru orice dronă, cu excepția celor de jucărie, este obligatorie o poliță de asigurare care să acopere răspunderea civilă față de terți. Operatorii care pilotează drone fără autorizație riscă amenzi ce pot depăși 750 de lei.