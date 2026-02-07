Dan Andronic: În noua arhitectură de securitate, americanul va sta sub aceeași umbrelă cu neamțul, iar românul doar va ține umbrela

Într-o nouă ediție a podcastului „Contrapunct” difuzat de EVZ, jurnaliștii Dan Andronic și Radu Coșarcă, alături de analistul de politica externă Ștefan Popescu, au analizat în profunzime ecourile internaționale ale situației politice din România, pornind de la recentul raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA.

Discuția s-a concentrat pe modul în care anularea alegerilor prezidențiale din România a fost reflectată în documentul american, dar și pe lipsa acută de transparență a autorităților române în fața propriilor cetățeni.

Jurnaliștii au demontat mecanismele din spatele acestui raport, explicând că România a devenit o simplă muniție într-un război ideologic purtat peste Ocean, între republicani și democrați, dar și între Washington și Bruxelles.

Radu Coșarcă a ținut să clarifice natura documentului care a stârnit atâtea controverse, subliniind că nu este vorba despre un raport unanim al Congresului american. Acesta a explicat că documentul este un „Interim Staff Report” sau un „Majority Staff Report”, realizat exclusiv de partea republicană a comisiei conduse de Jim Jordan.

Jurnalistul a punctat faptul că, dacă democrații ar fi redactat un document similar, acesta s-ar fi numit „Minority Report”, iar documentul actual este doar o opinie a unui grup politic, chiar dacă deține majoritatea în comisie.

Dan Andronic a completat această idee, reamintind că inclusiv istoria comisiilor parlamentare din România arată adesea existența unor rapoarte separate ale puterii și opoziției, care interpretează diferit aceleași evenimente.

Miza raportului nu este soarta democrației din România, ci un conflict ideologic major între mișcarea conservatoare americană și politicile Uniunii Europene.

Radu Coșarcă a explicat că este vorba despre o luptă între ultraconservatorii populiști din mișcarea MAGA și doctrina Uniunii Europene, americanii acuzând deseori Europa de lipsă de productivitate și reglementare excesivă.

Mai mult, raportul reprezintă un atac direct la adresa Comisiei Europene, care a sancționat drastic giganții tehnologici americani, platforma X a lui Elon Musk fiind vizată de amenzi potențiale uriașe, de până la 6% din cifra de afaceri. Astfel, România este folosită doar ca un studiu de caz pentru a ilustra presupusele efecte negative ale cenzurii impuse de Bruxelles.

Dan Andronic a adus în discuție un detaliu esențial care confirmă că interesul americanilor pentru România este strict contextual. Deși raportul menționează România de 113 ori, în timpul audierilor efective care au urmat publicării documentului, subiectul a dispărut complet.

Andronic a observat că republicanul Jim Jordan nu a mai adus în discuție niciun moment situația României, Călin Georgescu sau partidele românești, concentrându-se în schimb pe protejarea giganților Tech de amenzile europene. Martorii chemați la audieri nu au avut nicio legătură cu România, fiind activiști sau avocați implicați în dispute privind libertatea de exprimare și drepturile religioase în alte colțuri ale lumii.

Această ignorare a României în faza audierilor demonstrează, în opinia lui Dan Andronic, că țara noastră a fost doar o „piesă într-un angrenaj” prin care Congresul SUA încearcă să blocheze aplicarea unor noi amenzi rețelelor sociale.

Totuși, Radu Coșarcă avertizează că, deși contextul este politicianist, faptul că România este dată ca exemplu negativ de anulare a alegerilor rămâne o pată serioasă pe imaginea țării. El subliniază că nicio altă țară menționată în raport, precum Franța sau Italia, nu a ajuns la „performanța” de a-și anula complet alegerile, un fapt extrem de grav într-o democrație.

Dincolo de jocurile de putere de la Washington, jurnaliștii EVZ au identificat o problemă mult mai gravă pe plan intern: lipsa explicațiilor oficiale pentru cetățenii români. Radu Coșarcă a pledat vehement pentru necesitatea unui raport românesc care să clarifice ce s-a întâmplat în decembrie 2024, considerând că poporul român merită să afle adevărul, indiferent de opțiunea politică a fiecăruia.

El a criticat faptul că, deși președintele a promis un raport care să edifice situația, a trecut mai mult de o lună și nu s-a prezentat nimic concret, ceea ce denotă o atitudine de dispreț a autorităților față de electorat.

Dan Andronic a recunoscut că face parte dintre cei care au crezut în existența unei manipulări, dar a subliniat că dorește să vadă dovezile, iar în lipsa acestora, democrația este grav afectată. Cei doi au convenit că absența unui raport național valid a permis ca narațiunea despre evenimentele din România să fie scrisă de alții, în funcție de propriile lor interese.

Coșarcă a avertizat că democrația nu poate fi „întinsă ca o plastilină” și că anularea alegerilor fără explicații clare distruge încrederea oamenilor în procesul de vot, ducând la alienarea a 70-80% din electorat față de clasa politică.

Invitat în emisiune, analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat eșecul diplomației românești de a gestiona această criză de imagine. El a subliniat că, indiferent de validitatea argumentelor din raportul american, simpla prezență a României într-un context atât de negativ arată că s-a creat o percepție periculoasă la Washington.

Popescu consideră că România nu a reușit să acceseze persoanele potrivite și să transmită mesajele corecte, spre deosebire de Polonia, care a știut să folosească firme de lobby și diaspora pentru a-și proteja interesele.

Dan Andronic a oferit o explicație și mai tranșantă pentru această situație, sugerând, pe baza unor informații guvernamentale, că există un blocaj deliberat la București. Potrivit acestuia, actuala conducere a optat pentru o linie clar pro-europeană și pro-germană, neglijând sau chiar nedorind o relație strânsă cu Statele Unite ale Americii.

Ștefan Popescu a contrazis însă viabilitatea acestei strategii pe termen lung, argumentând că Europa nu are opțiuni reale de securitate în afara umbrelei americane și că o distanțare de SUA ar fi o greșeală strategică majoră, mai ales în contextul posibilei schimbări de administrație de la Casa Albă.

Concluzia amară a podcastului a fost sintetizată de Dan Andronic: În noua arhitectură de securitate, “americanul va sta sub aceeași umbrelă cu neamțul, iar românul doar va ține umbrela și îl va ploua”