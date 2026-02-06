HAI România! Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu







Radu Coșarcă și Dan Andronic analizează săptămâna la „7x7” Vineri, 6 februarie 2026, de la ora 12:00, platforma video „Hai România” vă invită la o nouă ediție interesantă a podcastului „7x7”. Jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic pun pe masa de disecție cele mai controversate subiecte ale momentului, într-o emisiune care promite să nu ocolească nicio temă sensibilă, de la conflictele interne din presă până la poziția fragilă a României pe scena internațională.

Emisiunea debutează în forță cu o analiză a tensiunilor recente din spațiul public, având în prim-plan schimbul dur de replici de la Antena 3 dintre jurnaliștii Mirel Curea și Mugur Ciuvică. Cei doi moderatori vor discuta substratul acestui conflict, dar și despre controversata „Taxă Bolojan”, un subiect care a inflamat rețelele de socializare și a generat nemulțumiri majore în rândul contribuabililor, așa cum reiese din reacțiile virale de pe TikTok.

Punctul central al ediției este, fără îndoială, „bomba” diplomatică venită de peste ocean. Raportul Camerei Reprezentanților din SUA, care aduce în discuție anularea alegerilor din România și legitimitatea actualei puteri, va fi analizat în detaliu. Pentru a descifra implicațiile majore ale acestui document devastator, în emisiune va interveni telefonic analistul de politică externă Ștefan Popescu.

Se va discuta despre cum este percepută România la Washington și care sunt riscurile reale ale izolării țării noastre în fața partenerului strategic. În strânsă legătură cu eșecurile diplomatice, Radu Coșarcă și Dan Andronic vor comenta imaginile care au făcut înconjurul internetului de la summitul Mineral Resources din Washington. Oana Țoiu a fost surprinsă așezată în ultimul rând, o poziționare care trădează lipsa de influență și relevanță a delegației românești la nivel înalt.

Jurnaliștii vor dezbate dacă aceasta este doar o gafă de protocol sau oglinda fidelă a statutului României în negocierile economice globale. Nu vor lipsi din sumar nici subiectele internaționale cu greutate. Redeschiderea „Dosarelor Epstein” și undele de șoc pe care le provoacă în elita mondială vor fi trecute prin filtrul celor doi jurnaliști.

De asemenea, emisiunea va atinge punctele nevralgice ale geopoliticii actuale: situația explozivă din Iran și evoluția frontului din Ucraina. Spre final, discuția revine în țară pentru o radiografie a tensiunilor tot mai mari din Coaliția de guvernare și o analiză a mult-promisului pachet de relansare economică, măsuri așteptate cu înfrigurare de mediul de afaceri, dar privite cu skepticism de analiști.

