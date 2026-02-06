Dovada că nu-i interesează de Călin Georgescu! România a dispărut din dezbaterile Comisiei Juridice a Congresului SUA! Război total cu Bruxelles

Audierile desfășurate miercuri, 4 februarie, în Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii, prezidate de republicanul Jim Jordan, s-au transformat într-un câmp de luptă ideologic intens, marcând o discrepanță flagrantă între documentele scrise și discursul de acum câteva zile care a inflamat România.

Spre surprinderea multora, deși raportul recent al Comisiei prezenta România drept un studiu de caz central privind cenzura online, lucrurile s-au schimbat.

Așa cum spuneam și în articolul anterior, republicanul Jim Jordan nu era interesat de soarta lui Călin Georgescu, SOS sau AUR, ci de amenzile aplicate de Bruxelles, marilor companii tech, Meta și X. Influențele Uniunii Europene în procesele electorale naționale prin intermediul Digital Services Act (DSA) nu au mai făcut subiectul dezbaterilor, fiind ignorate complet pe durata celor două ore și jumătate de dezbateri.

Potrivit surselor de la Washington, inclusiv a publicației Politico, în aceste audieri nu a existat nicio mențiune despre alegerile din România, agenda republicanilor concentrându-se exclusiv pe apărarea platformelor americane și a lui Elon Musk în fața reglementărilor de la Bruxelles.

Această omisiune strategică subliniază faptul că, pentru Partidul Republican, cazul României servește mai degrabă drept muniție într-un război al nervilor decât ca un subiect real de îngrijorare diplomatică în audierile publice.

În loc să discute despre situația de la București, președintele Comisiei, Jim Jordan, și-a început pledoaria acuzând Comisia Europeană că încearcă să cenzureze discursul și să se amestece în alegerile globale, însă argumentele sale au fost construite în jurul protejării intereselor companiilor Big Tech americane.

Jordan a susținut că cerințele de cenzură ale UE, deși prezentate ca voluntare, sunt de fapt obligatorii, forțând platformele să se conformeze sub amenințarea sancțiunilor, o narațiune care servește perfect politicii interne americane în an electoral.

De cealaltă parte a baricadei, Democrații au contraatacat violent, acuzând GOP (Partidul Republican) de o ipocrizie revoltătoare. Reprezentanții minorității, conduși de Jerry Nadler și Jamie Raskin, au argumentat că este absurd ca republicanii să organizeze o audiere despre libertatea de exprimare în Europa, în timp ce administrația Trump reprimă violent protestele interne împotriva politicilor federale de imigrație din Minnesota.

Democrații au adus în discuție uciderea recentă a activiștilor Renee Good și Alex Pretti de către agenții de imigrație, subliniind că adevărata amenințare la adresa Primului Amendament vine de la Casa Albă, nu de la Comisia Europeană. Această „divizare a dezbaterilor” a arătat două partide care vorbesc unul pe lângă celălalt: dreapta americană luptă împotriva importului de legi europene, în timp ce stânga denunță autoritarismul domestic.

Un punct focal al audierilor a fost apărarea vehementă a lui Elon Musk și a platformei X. Jim Jordan a prezentat sancțiunile europene împotriva lui Musk drept o vendetă politică, declanșată de virajul spre dreapta al miliardarului. Discuția a orbitat în jurul amenzii de aproximativ 140 de milioane de dolari aplicată platformei X în decembrie de către Comisia Europeană, prima penalizare sub incidența DSA, pentru practici înșelătoare legate de bifele albastre.

Republicanii au interpretat această amendă ca un atac direct asupra tehnologiei americane, ignorând complet controversele recente legate de chatbot-ul Grok al lui Musk, care a generat pornografie deepfake non-consensuală. Astfel, narațiunea despre „cenzura UE” a devenit un scut pentru Musk, iar România, deși prezentă în raportul scris ca victimă, nu a fost considerată utilă pentru apărarea magnatului american în plen.

Lista martorilor a confirmat, de asemenea, că agenda reală a lui Jordan este războiul cultural tip MAGA, nu integritatea electorală din Estul Europei. Majoritatea republicană i-a invitat la audieri pe Graham Linehan, un activist anti-LGBTQ irlandez, pe Päivi Räsänen, parlamentar finlandez judecat pentru discurs instigator la ură împotriva comunității queer, și pe Lorcán Price, avocat al unui grup creștin conservator.

Această selecție arată clar că „cenzura” de care se tem republicanii se referă la limitarea discursului conservator pe teme sociale și de gen în Europa de Vest, și nu la mecanismele politice complexe din România. Singurul martor al minorității democrate a fost Deepinder Mayell de la ACLU Minnesota, care a încercat să readucă discuția la abuzurile administrației Trump.

Concluzia acestor audieri este una amară pentru cei care se așteptau ca situația României să fie dezbătută serios la Washington. Deși raportul scris folosește România pentru a construi un caz juridic împotriva DSA, în arena politică de la Capitoliu, țara noastră a fost pur și simplu neinteresantă pentru congresmanii americani.

Bătălia reală se dă între viziunea republicană, care vrea să exporte absolutismul libertății de exprimare și să protejeze Silicon Valley de amenzi, și viziunea democrată, care vede pericolul în erosia drepturilor civile acasă.

România rămâne doar o notă de subsol într-un raport, o victimă colaterală într-un război comercial și ideologic transatlantic în care actorii principali sunt Jim Jordan, Elon Musk și birocrații de la Bruxelles. Bătălia, așa cum constată și Politico, are mize mult mai importante.