Raportul din Congresul SUA reaprinde scandalul alegerilor din România. Șoșoacă cere reținerea Guvernului și acuză Comisia Europeană de cenzură

Publicarea unui raport preliminar al Comitetului Juridic al Camerei Reprezentanților din Statele Unite a generat reacții puternice în spațiul public românesc, în special din partea europarlamentarei Diana Șoșoacă, liderul partidului SOS România.

Documentul american face referire la presupuse presiuni exercitate de instituții europene asupra platformelor online, inclusiv în contextul alegerilor prezidențiale din România, iar Șoșoacă a folosit acest prilej pentru a relansa acuzații grave privind anularea scrutinului și legitimitatea actualei puteri politice.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Diana Șoșoacă susține că raportul confirmă ceea ce ea afirmă de mai mult timp: că alegerile din România au fost manipulate din exterior și că actualul președinte și Guvernul nu ar fi legitimi. În consecință, europarlamentara cere intervenția Parchetului General și reținerea întregului Executiv.

Raportul care a declanșat reacția Dianei Șoșoacă este intitulat „The Foreign Censorship Threat, Part II: Europe’s Decade-Long Campaign to Censor the Global Internet and How it Harms American Speech in the United States” („Amenințarea cenzurii străine, partea a II-a: Campania europeană de cenzurare a internetului global, care durează de un deceniu, și modul în care aceasta afectează libertatea de exprimare în Statele Unite”). Documentul este prezentat ca „Interim Staff Report” și a fost publicat miercuri, 3 februarie 2026, de Comitetul Juridic al Camerei Reprezentanților din SUA.

Potrivit autorilor, investigația urmărește „cum și în ce măsură legi, reglementări și ordine judecătorești străine” determină companii din domeniul tehnologiei să „cenzureze discurs” în Statele Unite. Raportul afirmă că, în baza unor citații oficiale, companiile vizate au transmis mii de documente interne și corespondențe către comitetul american.

Un capitol distinct este dedicat alegerilor din Europa, iar România este menționată explicit. Raportul susține că TikTok ar fi fost supus unor presiuni intense în perioada alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, când Curtea Constituțională a României a decis anularea primului tur de scrutin, pe fondul unor acuzații venite din partea serviciilor de informații privind o presupusă campanie de influență în favoarea candidatului Călin Georgescu.

În document se arată că, în răspunsurile transmise către Comisia Europeană, TikTok ar fi precizat că „nu a găsit, și nici nu i s-au prezentat, dovezi” privind existența „unei rețele coordonate de 25.000 de conturi” asociată campaniei respective, considerată de autoritățile române drept unul dintre elementele centrale ale deciziei de anulare a alegerilor.

Pe fondul acestor informații, Diana Șoșoacă a publicat un mesaj extrem de dur pe Facebook, în care acuză direct Comisia Europeană, Curtea Constituțională a României și instituțiile statului român de trădare și uzurpare de calități oficiale.

Europarlamentara susține că anularea candidaturii sale la alegerile prezidențiale ar fi fost decisă la nivel european și că rezultatul alegerilor a fost, de fapt, stabilit dinainte. În mesajul său, Diana Șoșoacă afirmă:

„Și ei sunt putiniști, trădătorilor? Sataniștilor de la putere! Globaliștilor! Infractorilor! Dictatură CCR, UE! Deci încă o dată am avut dreptate! Am spus clar de la început că anularea candidaturii mele de către ccr a fost comandată de comisia europeană – Ursula von der Leyen!

Am spus clar că nu există nicio probă că au fost rușii și că au fost CE-Ursula, Mossad, SRI, SIE și sclavii de la CCR și putere! Am spus clar, imediat după anularea candidaturii mele, că alegerile vor fi anulate! Am spus clar că Nicușor nu este președinte, guvernul nu este constituțional și legitim, toți uzurpă calități oficiale!”

În același mesaj, Diana Șoșoacă afirmă că raportul american ar confirma existența unei „cenzuri recunoscute internațional” și că România ar fi devenit un exemplu de stat în care alegerile sunt manipulate prin intervenții externe.

Dincolo de acuzațiile politice, lidera SOS România formulează și o solicitare explicită către autoritățile judiciare din România. Diana Șoșoacă cere ca Parchetul General să intervină și să dispună reținerea membrilor Guvernului și a altor oficiali, pe care îi acuză de trădare.

În mesajul său, europarlamentara afirmă:

„Solicit Parchetului General să îi rețină pe toți! Este caz de flagrant și trădare de țară! Nu mai funcționează imunitatea parlamentară și nici prezidențială, în ceea ce îi privește! Florenta, dacă nu reții acești dictatori și uzurpatori, ești complice la fraudarea și falsificarea alegerilor din România!

Am spus foarte clar că Maia Sandu este o infractoare și că alegerile din Moldova au fost fraudate la solicitarea UE!

La acest moment Ursula von der Leyen trebuie reținută și întreaga echipă de comisari europeni! Suntem oficial în cenzură recunoscută internațional!

Va urma.”

Prin aceste declarații, Diana Șoșoacă extinde acuzațiile și la nivel regional, susținând că inclusiv alegerile din Republica Moldova ar fi fost influențate de Uniunea Europeană.

Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 a reprezentat unul dintre cele mai controversate episoade politice din ultimii ani. Curtea Constituțională a României a invocat rapoarte ale serviciilor de informații, care ar fi indicat o campanie de manipulare desfășurată pe platforma TikTok, menită să favorizeze candidatul Călin Georgescu.

Decizia CCR a fost justificată prin necesitatea protejării procesului electoral și a securității naționale, însă a generat reacții puternice în spațiul public, inclusiv proteste și acuzații de ingerință politică. Mai mulți actori politici, printre care și Diana Șoșoacă, au contestat legitimitatea deciziei și au susținut că dovezile prezentate nu ar fi fost suficient de clare sau convingătoare.

Raportul preliminar din Congresul SUA readuce în discuție această temă, prin faptul că menționează lipsa unor dovezi concrete furnizate de TikTok privind rețeaua de conturi invocată de autoritățile române.

Până în acest moment, Comisia Europeană nu a formulat un punct de vedere oficial detaliat referitor la raportul preliminar publicat în SUA. De asemenea, instituțiile statului român nu au reacționat public la acuzațiile formulate de Diana Șoșoacă după apariția documentului american.

În trecut, reprezentanții Comisiei Europene au susținut că măsurile de reglementare a platformelor online, inclusiv prin Digital Services Act, urmăresc protejarea spațiului digital de dezinformare, discurs instigator la ură și ingerințe externe, nu cenzurarea opiniilor politice legitime.

La nivel intern, autoritățile române au argumentat că anularea alegerilor a fost o măsură excepțională, luată în contextul unor riscuri majore la adresa integrității procesului electoral, și că decizia CCR este definitivă și obligatorie.