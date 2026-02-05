De ce a devenit România inamicul numărul 1 în războiul Washingtonului cu Bruxelles. „Lovitura de Stat Digitală” care ne poate arunca în brațele rușilor.

România inamicul numărul 1 în războiul Washingtonului cu Bruxelles-ul. Ce vedem în ultimele 48 de ore? Cum de la Washington, „Partenerul Strategic” nu mai trimite garanții de securitate, ci buzdugane în poarta de la Cotroceni. Vine o vreme plină de fenomene greu de stăpânit

Raportul (Interim Staff Report) de 160 de pagini publicat zilele trecute de o parte din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA, condusă de republicanul Jim Jordan, fost campion de wrestling, marchează un punct de inflexiune în relația transatlantică. Pentru prima dată, România nu este tratată ca un aliat fidel, ci ca un „laborator” în care Uniunea Europeană ar fi testat suprimarea suveranismului prin intermediul Digital Services Act (DSA).

Suntem în februarie 2026, la nouă luni după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale refăcute. În timp ce la București se credea că apele s-au liniștit, peste Ocean s-a pregătit furtuna. Raportul american nu este doar o colecție de plângeri. Este o armă politică complexă, cu o motivație ideologică clară și un impact devastator asupra legitimității actualei puteri de la București.

Pentru a înțelege virulența atacului, trebuie să privim dincolo de granițele noastre. Miza nu este Călin Georgescu sau George Simion, ci controlul asupra internetului global.

Republicanilor le pasă mai puțin de democrația din România și mai mult de profiturile Silicon Valley. După ce Meta a primit amenzi de 4 miliarde de dolari (2023-2025), iar rețeaua X (fostul Twitter) a fost amendată cu 6% din veniturile globale în decembrie 2025 pentru încălcarea Digital Services Act (DSA), Congresul SUA a reacționat.

Bazându-se pe narativul că DSA este un instrument de „cenzură politică”, republicanii încearcă să blocheze aplicarea acestor amenzi, invocând Primul Amendament al Constituției SUA. România este doar casus belli, sau dovada de care aveau nevoie pentru a spune: „Iată, regulile UE distorsionează alegeri!”.

Administrația Trump și aliații săi din Congres văd în moderarea conținutului online o amenințare existențială. Dezinformarea și teoriile conspirației sunt carburantul mișcării MAGA. Prin urmare, orice încercare a UE de a "modera" spațiul online este reîncadrată ca „cenzură”. Raportul american folosește România pentru a demonstra că lupta împotriva propagandei ruse este, de fapt, un paravan pentru eliminarea conservatorilor.

Anularea alegerilor din România, la finalul lui 2024, și victoria ulterioară a unui candidat pro-european (Nicușor Dan) în fața suveraniștilor au iritat cercurile conservatoare de la Washington. Nigel Farage și liderii MAGA folosesc cazul românesc pentru a alimenta mitul „Statului Paralel Global” care fură alegerile "patrioților".

Iar Jim Jordan, liderul republican care a girat raportul, este prietenul politic al lui Nigel Farage, suporter necondiționat al lui Viktor Orban, un adept necondiționat al furtului alegerilor prezidențiale din SUA în 2020.

Este o bătălie politică, iar România o pierde prin tăcere sau explicații amețite.

Cea mai flagrantă contradicție a raportului american este teza „shadow-banning-ului” (limitarea vizibilității) aplicat AUR și SOS România (Chiar, de ce nu apare și Călin Georgescu în analiza americană?).

Datele reale din teren contrazic această teorie. Aș fi scos în evidență proba minciunii prin omisiune! Sau documentul pe care Washingtonul se face că nu-l vede...

Poate cel mai cinic aspect al raportului Comisiei Juridice din SUA este rescrierea istoriei recente. Documentul american susține, nici mai mult, nici mai puțin, că TikTok nu a identificat interferențe reale și că măsurile luate împotriva conturilor AUR și Călin Georgescu au fost rezultatul presiunilor politice venite de la Bruxelles și București.

Realitatea, însă, este contrazisă chiar de datele tehnice prezentate de companie, pe care americanii aleg să le ignore.

Un comunicat oficial al TikTok, emis pe 8 ianuarie 2025 (în plin scandal al alegerilor), prezintă cifre care ar trebui să îngrozească orice apărător al democrației, nu să fie apărate sub umbrela „libertății de exprimare”.

Conform raportului de integritate al TikTok, actualizat pe 8 ianuarie 2025, platforma chineză nu spunea că a cenzurat „opinii politice”, ci că a destructurat o operațiune industrială de fraudă digitală.

Doar în perioada 15-30 decembrie 2024, TikTok a blocat:

5,3 milioane de aprecieri (like-uri) false;

2,6 milioane de cereri de urmărire false;

116.000 de conturi spam dedicate manipulării discursului din România.

Mai mult, documentul menționează explicit existența unei „rețele formate din 4.453 de conturi neautentice” care a vizat publicul din România.

Scopul declarat al rețelei? „A încercat să promoveze partidul politic AUR și, într-o mai mică măsură, candidatul independent Călin Georgescu.”

Așadar, avem dovada scrisă: nu era vorba despre cetățeni americani sau români cenzurați, ci despre, cităm din raportul TikTok: „persoane fictive” și „un furnizor terț de engagement fals care a fost plătit pentru a posta aceste comentarii”.

Postările care incită la ură sau frică generează cea mai mare interacțiune. Astfel, platformele au amplificat organic mesajele SOS, AUR, Călin Georgescu, nu le-au suprimat. Uitați-vă cum sunt promovate toate minciunile, toate lăturile și șantajele mediatice și veți înțelege cum funcționează în mod real o rețea de tip TikTok. Deși raportul susține că AUR a fost cenzurat, liderii acestui partid domină topurile vizibilității online.

Boții și fermele de troli, instrumente asociate frecvent cu propaganda estică și suveranistă, sunt prezentate în raportul american ca fiind, de fapt, victime ale moderatorilor. Practic, Washingtonul acuză UE că a oprit o mașinărie de propagandă care, în realitate, a funcționat la turație maximă.

Multe contradicții, dar a pus o bombă cu ceas sub fotoliul de la Cotroceni. Publicarea acestui raport are consecințe imediate și grave pentru România și pentru președintele Nicușor Dan.

Prima este delegitimarea Președintelui...

Raportul oferă „certificatul de martir” cu ștampila Congresului SUA. Călin Georgescu nu mai trebuie să demonstreze că alegerile au fost manipulate; are acum un document oficial american care spune că victoria lui Nicușor Dan este rodul „cenzurii”.

Oficialii români, de teamă să nu ajungă pe „lista neagră” a Departamentului de Stat, vor ezita să mai aplice orice măsură de combatere a dezinformării. Acest lucru lasă România complet descoperită în fața viitoarelor campanii de manipulare rusești, exact ceea ce Moscova își dorește.

Ce putem face? Tăcerea nu mai este o opțiune...

România se află prinsă într-o menghină. Pe de o parte, este obligată prin tratate să respecte legislația europeană (DSA). Pe de altă parte, este amenințată de cel mai important partener militar (SUA) că respectarea acestor legi va fi pedepsită.

Pentru Președintele Nicușor Dan, perioada de grație s-a încheiat brutal. Strategia de a ignora zgomotul de fond și de a invoca „agenda internă” este falimentară. Fără o ofensivă diplomatică rapidă, care să se prezinte la Washington cu argumente, riscăm să intrăm în categoria junk (și) din punct de vedere politic.

Promovarea incompetenței în politica externă și aroganța autorităților române au dus pe un drum greșit, bazat pe o protecție iluzorie din partea lui Emmanuel Macron. Am preferat să ignorăm avertismentele explicite ale vicepreședintelui SUA J.D. Vance. Asta a dus la înghețarea parteneriatului strategic, transformând țara într-un inamic ideologic al mișcării MAGA și o țintă sigură în războiul comercial transatlantic.

În lipsa unei resetări diplomatice urgente și a recunoașterii acestor vulnerabilități, intrăm într-o zonă greu de controlat. O să formulez direct, chiar brutal.

România riscă să fie abandonată de SUA și să devină o „zonă tampon” expusă influenței rusești, nu din cauza unei conspirații externe, ci exclusiv din cauza propriei incompetențe și a paraliziei decizionale.