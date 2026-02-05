Raportul cu bucluc al americanilor. Cum contrazicem informațiile CIA?

În opinia mea aceasta este întrebarea la care aștept un răspuns de la liderii noștri politici. Răspuns care să contrazică raportul comisiei Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a Statelor Unite cu privire la alegerile anulate în 2024 și să-i lămurească pe români. Credeți că vom primi un răspuns care să șteargă dubiile ce persistă de peste un an?

În acest raport preliminar se pune accent pe libertatea de opinie, de exprimare, pe dreptul de a alege și este acuzată Comisia Europeană că a desfășurat o campanie de cenzurare a discursului american.

Americanii afirmă că această campanie de cenzurare a fost desfășurată de Comisia Europeană pe parcursul a zece ani. Documentele nu sunt publice, ceea ce arată că ele au fost puse la dispoziția Comisiei de către agenți CIA sau din alte servicii ale Departamentului de Stat. Să nu uităm că, subiectul „alegeri democrate” a fost pus pe tapet de JD Vance la Conferința de Securitate de la Munchen din 2025, când a vorbit de interferența Europei în procesele electorale și a nominalizat România. Era deci previzibil că sunt și se vor face investigații pe această temă.

În documentele prezentate Comisiei juridice din Camerei Reprezentanților se demonstrează că au fost exercitate presiuni în mod regulat pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE, scrie pe site-ul acestei Comisii a congresmenilor republicani americani.

În raport se invocă faptul că, prin diferite mijloace, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024.

Este precizarea care ne arată că România nu a fost un capitol al raportului, ci doar un exemplu în lista țărilor în care votul democratic a fost viciat de o grupare politică cu sprijinul Bruxelles-ului.

Ce acuzații se aduc Comisiei Europene

Raportul punctează intervențiile europenilor de la Bruxelles în perioadele alegerilor din statele nominalizate.

Comisia Europeană ar fi îndemnat sau presat platformele online americane să cenzureze conținut politic cu scopul de a controla dezinformarea în perioade electorale.

Amestecul s-a produs înainte de alegerile legislative franceze din 2024, alegerile prezidențiale moldovenești din 2024, alegerile prezidențiale românești din 2024-2025 și alegerile legislative germane din 2025, se susține în raportul preliminar, făcut public în 3 februarie.

„Comisia Europeană a luat cele mai agresive măsuri de cenzură în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024. În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din luna precedentă, câștigate de puțin cunoscutul candidat populist independent Călin Georgescu, după ce serviciile de informații românești au afirmat că Rusia l-ar fi susținut în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok”.

Este un subiect discutat și răs-discutat în media din România și iată-l consemnat și în raportul Comisiei din Congresul SUA! Doar că acest raport vine și acuză că acțiunile Comisiei Europene, prin intrevențiile făcute la platformele online, încurajând astfel cenzura înainte de alegeri, ar fi dezavantajat anumite partide politice sau opinii ale internauților, în mai multe state UE.

Se face și precizarea că multe dintre informații provin și de la compania care operează platforma TikTok. Probabil altele decât cele oferite și comunicate de oficialitățile României după ședința CSAT privind anularea alegerilor.

Toate acestea vor avea vreo consecință pentru România? Nu cred. Va rămâne însă o pată consemnată în istorie din perioada „războiului rece” dintre America și Europa.

Comisia Europeană, prin purtătorul de cuvânt, a respins acuzațiile din raportul Comisiei din SUA, spunând că sunt complet nefondate.

Cum contrazicem informațiile CIA? Cu NATO, SRI sau SIE?

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție la raportul care susține că oficialii UE ar fi influențat alegerile din România prin presiuni asupra rețelelor sociale. Președintele este de părere că țara noastră nu este subiectul principal al documentului emis la Washington, că mențiunile sunt „strict contextuale”, iar decizia CCR de anulare a alegerilor a indicat „fără echivoc vicierea campaniei”.

Foarte bine că a recționat Nicușor Dan, este președintele României. Doar că e un mesaj politic, slăbuț, fiindcă nu conține dovezi clare. Ne-a spus că raportul nu este despre alegerile din România și că anularea lor în 2024 s-a bazat pe informații NATO. Cu o asemenea precizare, greșesc (sau mă amuz!) dacă mă gândesc că poate informațiile au venit de la secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană?! Nu de alta, dar ni s-a spus, după anulare, că SRI și SIE au oferit CSAT informații despre vicierea votului cu ajutorul rețelelor sociale și TikTok.

Nu era, oare, momentul ca președintele să ne trântească pe masă raportul acela pe care spunea că l-a dat liderilor europeni în avion? Poate că probele adunate de serviciile noastre liniștea lumea, și SUA și Europa. Altfel cum contrazicem informațiile CIA existente în documentele Comisiei Juridice americane? Cu argumentele Comisiei Europene că platformele online americane sunt de vină, căci prin ele au interferat rușii în alegerile din România? Ar fi fost mai onest și mai credibil dacă Comisia Europeană ar fi făcut o investigație proprie cu privire la alegerile suspectate de ingerințe politice din țările invocate acum în raportul congresmenilor americani. Așteptăm Conferința de Securitate de la Munchen, care va avea loc între 13 și 15 februarie, și unde se va juca cu cărțile pe masă.