Călin Georgescu, după raportul SUA privind alegerile anulate: Singura soluție corectă este întoarcerea la vot

Călin Georgescu a reacționat public după apariția raportului preliminar al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, document care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că raportul reprezintă „o rază de nădejde” pentru români și a cerut desecretizarea tuturor documentelor interne care au stat la baza deciziei de anulare a scrutinului.

Călin Georgescu urma să se confrunte cu Elena Lasconi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, însă scrutinul a fost anulat în decembrie 2024, o decizie care a declanșat controverse ample, reacții politice puternice și acuzații privind influențe externe și nereguli electorale. Fostul candidat a subliniat că anularea alegerilor a afectat profund încrederea românilor în democrație.

Într-o intervenție în direct la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu, Călin Georgescu a revenit asupra raportului american.

El a adăugat că, indiferent de interpretările juridice, „anularea alegerilor în timp ce ele erau în defășurare a făcut ca milioane de români să simtă dreptul lor fundamental le-a fost luat”. „Asta este o rană adâncă care a zguduit practic echilibrul social și a slăbit grav încrederea românilor în democrație”, a mai afirmat Călin Georgescu.

Fostul candidat a reiterat necesitatea desecretizării documentelor care au stat la baza anulării alegerilor. „În acest context, este firesc ca autoritățile statului și conducerea, din punctul meu de vedere, ilegitimă să aducă în fața publicului rin desecretizare, toate documentele care au stat la baza deciziilor din 6 decembrie. Cu atât mai mult, în lumina raportului american explicațiile trebuie susținute de dovezi temeinice, clare, concrete și verificabile, mai ales acum”, a spus el.

Călin Georgescu a subliniat că nu este vorba despre răzbunare, ci despre restabilirea normalității.

„Repet, nu este vorba de răzbunare și de căutarea unor vinovați, ci de revenirea la normalitate pentru a ne ocupa de nevoile reale și urgente ale poporului român. Nu se poate construi pe lacrimile unui popor”, a afirmat acesta. În opinia sa, România are nevoie de o politică externă coerentă și de o relație bazată pe respect și echilibru cu toți partenerii, inclusiv cu SUA.

„Și atunci, concluzia mea: dacă aceste explicații nu stau în picioare în oglindă sau, mă rog, comparativ cu concluziile raportului american, atunci singura soluție corectă este întoarcerea la vot. În mod cinstit și democratic. România nu poate merge mai departe fără ca poporul să fie din nou întrebat și respectat”, a mai spus Călin Georgescu.

Raportul oficial al Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA, publicat pe 3 februarie 2026, susține că Comisia Europeană s-ar fi implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România, prin presiuni asupra platformelor online și măsuri de cenzură a conținutului politic. Documentul indică România drept cazul în care ar fi fost aplicate cele mai agresive măsuri de control al discursului online în timpul alegerilor prezidențiale din 2024.

Raportul amintește că, în decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat primul tur al alegerilor, câștigat de Călin Georgescu, pe baza informațiilor furnizate de serviciile de informații, care au susținut că Rusia ar fi influențat campania acestuia prin TikTok. Documente interne ale platformei, prezentate ulterior autorităților române și Comisiei Europene, ar fi contrazis această versiune, TikTok afirmând că nu a identificat dovezi ale unei rețele coordonate de conturi asociate campaniei lui Georgescu.

Potrivit raportului american, înainte de alegerile din România, Comisia Europeană ar fi cerut platformelor online să intensifice moderarea conținutului politic. Autoritățile române ar fi solicitat eliminarea unor materiale politice, inclusiv conținut critic la adresa partidelor de guvernare sau favorabil lui Călin Georgescu, solicitări pe care TikTok le-ar fi respins parțial, invocând libertatea de exprimare.

Documentul mai arată că Bruxelles-ul a activat „sisteme de răspuns rapid” înaintea mai multor alegeri importante, mecanisme care permit verificatorilor de fapte agreați de Comisia Europeană să trimită cereri prioritare de eliminare a conținutului în perioade electorale. Autorii raportului susțin că măsuri similare au fost aplicate și în Franța, Germania, Italia, Polonia și Republica Moldova, cu efecte directe asupra dezbaterii publice și a competiției electorale.