Liderul AUR, acuzat că ar fi profitat de imaginea lui Georgescu în SUA: Simion și Dungaciu nu s-au întâlnit cu nimeni, cel puțin important, din Administrația Trump

Fostul senator Gelu Vișan îi acuză pe liderul AUR, George Simion, și pe prim-vicepreședintele Dan Dungaciu că au încercat să profite de imaginea lui Călin Georgescu pentru a câștiga sprijin electoral. Potrivit politicianului, Simion nu are nicio legătură reală cu Georgescu și și-ar fi asumat în mod fals statutul de victimă a anulării și fraudării alegerilor prezidențiale. Pe Facebook, fostul senator a afirmat că Dungaciu „NU A VORBIT NICIODATĂ în SUA despre Călin Georgescu” și a catalogat drept „o minciună ordinară” declarațiile potrivit cărora administrația americană nu ar cunoaște situația acestuia

În mesajul său, fostul senator îi numește „trădători” pe cei din AUR.

„Trădătorii. Așa cum am spus, George Simion și AUR nu au nici o legătură cu Călin Georgescu și cu susținerea domniei sale George Simion și Gașca sunt doar niște trădători care vor voturile lui Călin Georgescu și electoratul său. Prezent în emisiunea prietenei sale Anca Alexandrescu, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a spus că NU A VORBIT NICIODATĂ în SUA despre Călin Georgescu. Mai mult, a mințit cu nerușinare spunând că situația lui Călin Georgescu NU se cunoaște de către Administrația SUA. Aceasta a fost o minciună ordinară pe care o să o demontez cu date concrete într-o postare viitoare”, a scris Vișan.

Fostul senator Gelu Vișan afirmă că Simion și Dungaciu nu s-au întâlnit cu nicio persoană importantă din Administrația Trump și nu știu ce informații deține aceasta.

„De fapt, Simion și Dungaciu NU s-au întâlnit cu nimeni, cel putin important, din Administratia Trump, habar nu au despre ce știe și ce nu știe Administratia Trump”, a continuat el.

În viziunea politicianului, George Simion i-a furat identitatea lui Călin Georgescu, prezentându-se drept victima anulării și fraudării alegerilor, deși a candidat doar în 2025.

„Nu în ultimul rând, ci în primul rând, Siomion I-A FURAT IDENTITATEA lui Călin Georgescu, prezentându-se ca victima anulării și fraudării alegerilor. Vă aduc aminte că George Simion nu a candidat in 2024, ci în 2025, iar el și-a recunoscut înfrângerea în 2025, la două ore după ce s-au închis urnele și a plecat la Cluj și Viena să-și ia tainul”, a adăugat fostul senator.

Vișan susține că adevărata victimă este Georgescu și că acțiunile lui Simion și ale susținătorilor săi reprezintă, în opinia sa, o trădare.

„Simion și gașca lui s-au dus în SUA pentru a-i fura identitatea lui Călin Georgescu. Acum să cităm în limba română, ( o să punem și originalul în limba engleză, fotocopiat, cum s-a prezentat Simion: “El (Simion) ar fi trebuit să fie președintele României, dar forțele globaliste au ANULAT și FRAUDAT alegerile prezidențiale”. Nu Călin Georgescu căruia Simion și gașca lui i-a furat identitatea, ci el, George Simion. Unde este Călin Georgescu aici? Trădători ordinari!”, mai spune politicianul.

La finalul mesajului, fostul senator subliniază că a fost etichetat drept trădător și dezbinator tocmai pentru că ar fi existat teama că va spune adevărul privind intențiile acestora.

„Mai aveți vreun dubiu că adevărații trădători ai mișcării suveraniste sunt George Simion, Dan Dungaciu și cei care ii susțin? Mai aveti vreun dubiu? Acum poate te văd și unii din suveraniștii care m-au ponegrit de ce am fost făcut trădător și dezbinator de către George Simion, AUR și Gașca lor de ticăloși inclusiv din media și din SRI, care-i susțin: Pentru că le era frică că se va afla adevărul că intenția lor este să facă orice pentru a fi condamnat la închisoare Călin Georgescu și ca Simion și gașca să-i ia voturile”, a arătat el.

Vișan susține că scopul lui George Simion și al apropiaților săi ar fi fost compromiterea lui Călin Georgescu și preluarea voturilor acestuia.

În sprijinul acuzațiilor aduse, fostul senator a atașat o postare de pe pagina oficială Interfaith Conference, în care se menționează că George Simion „ar fi trebuit să ocupe funcția de președinte, însă forțele globaliste au fraudat și anulat alegerile prezidențiale”.

„Aveți aici fotocopia prezentării lui Simion care îi fură identitatea lui Călin Georgescu”, a scris fostul senator Gelu Vișan pe Facebook.