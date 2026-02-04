Nicușor Dan: Referirile la România din raportul SUA privind alegerile sunt strict contextuale

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, iar mențiunile privind țara noastră sunt strict contextuale, în cadrul unei dezbateri mai ample despre libertatea de exprimare.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Statele Unite acuză Comisia Europeană de interferențe în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România, începând din anul 2023, susținând că aceasta ar fi exercitat presiuni asupra platformelor online pentru a cenzura discursul politic.

„Noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzațiilor privind interferența rusă care a făcut ca o instanță din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidențiale din 2024”, se arată în raportul Comitetului Judiciar.

Președintele României a declarat că mențiunile din raport referitoare la alegerile prezidențiale din 2024 sunt strict descriptive și se bazează pe informații parțiale. „Referirile prezentate în raport sunt strict descriptive și reflectă doar parțial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok”, a spus Nicușor Dan.

El a mai spus că aceste informații nu pot fi considerate o evaluare juridică: „Acestea nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice”.

Potrivit declarațiilor președintelui, chiar platforma TikTok a recunoscut, în rapoarte publice, existența unor acțiuni de influență neautentice:

TikTok a admis că a identificat în mod proactiv mai multe rețele de influență ascunsă, a prevenit și a eliminat zeci de mii de conturi și interacțiuni false și a interzis sute de conturi care imitau candidați la președinție.

Șeful statului a mai declarat că anularea alegerilor prezidențiale a fost o decizie internă, cu fundament juridic:

„Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României”. El a precizat că hotărârea Curții Constituționale s-a bazat pe documente clare.

„Decizia CCR s-a fundamentat pe documente care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat, prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online”, a transmis președintele pe Facebook.

Nicușor Dan a amintit că ingerințele Federației Ruse în procesele electorale europene au fost documentate de instituții internaționale. „Ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv din România, au fost evidențiate de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii”, a afirmat acesta. Președintele a adăugat că astfel de acțiuni fac parte dintr-o campanie de durată.

„Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare, desfășurate de mulți ani sub forma unui război hibrid”, a spus Nicușor Dan.

În final, președintele a transmis că angajamentele României rămân neschimbate:

„România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile, luate conform Constituției și legilor în vigoare, sunt și trebuie respectate. Angajamentul României pentru statul de drept, transparență, libertate de exprimare și corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit, la fel ca angajamentul față de toți aliații și partenerii noștri strategici”.