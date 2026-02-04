Comisia Europeană: TikTok cooperează în investigația privind alegerile din România

Compania de social media TikTok cooperează deplin în ancheta Comisiei Europene privind posibila interferență în alegerile prezidențiale din România din 2024, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, citat de Reuters.

„Acest lucru arată, de asemenea, că atunci când dorești să colaborezi cu Comisia, suntem foarte bucuroși să colaborăm. TikTok este foarte cooperantă. Au luat o serie de măsuri”, a afirmat Regnier.

Procedura formală a Uniunii Europene împotriva TikTok a fost deschisă în decembrie 2024, pe motiv că platforma nu a reușit să limiteze interferențele în alegerile prezidențiale din România.

Declarația Comisiei Europene vine după ce Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA a acuzat Comisia Europeană, într-un raport preliminar, de interferențe în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România, începând din 2023, susținând că aceasta ar fi presat platformele online să cenzureze discursul politic.

Potrivit raportului, reprezentanții TikTok au informat Comisia Europeană că nu au găsit „nicio dovadă” a unei campanii rusești coordonate pentru a favoriza candidatul câștigător Călin Georgescu, principala acuzație a autorităților române, și că au comunicat acest lucru autorităților.

Într-o reacție la documentul Congresului SUA, președintele României, Nicușor Dan, a precizat că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale.

„Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor în România a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României”, a declarat Nicușor Dan.

El a adăugat că imixtiunea Federației Ruse în procesele electorale europene nu s-a limitat la o singură platformă de social media. „Raportul reflectă doar parțial răspunsul TikTok. Ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv România, au fost evidențiate de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii”, a spus președintele.

Luna trecută, proprietarul chinez al TikTok, ByteDance, a anunțat finalizarea unui acord pentru înființarea unei societăți mixte cu capital majoritar american, care va asigura securitatea datelor din SUA și va evita interzicerea aplicației.

Acordul reprezintă o etapă importantă pentru TikTok, după ani de dispute care au început în august 2020, când președintele Donald Trump a încercat să interzică aplicația din motive de securitate națională. În aprilie 2024, Trump a decis ulterior să nu aplice o lege care obliga ByteDance să-și vândă activele din SUA până în ianuarie anul următor sau să se confrunte cu o interdicție, măsură confirmată ulterior de Curtea Supremă.

Trump a salutat acordul final, declarând că TikTok „va fi acum deținută de un grup de mari patrioți și investitori americani, cei mai mari din lume”.ropeană: TikTok cooperează în investigația privind alegerile din România