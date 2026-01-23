TikTok a finalizat acordul cu SUA. Va exista o entitate americană nouă

Compania care deține platforma de socializare TikTok a finalizat un acord pentru a crea o nouă entitate americană, evitând amenințarea iminentă a unei interdicții în Statele Unite, care este în discuții de ani de zile, potrivit unui anunț al președintelui Donald Trump.

Compania care deține platforma video a semnat acorduri cu investitori majori, inclusiv Oracle, Silver Lake și MGX, pentru a forma noua societate mixtă TikTok în SUA. Noua versiune va funcționa sub „garanții definite care protejează securitatea națională prin protecții complete ale datelor, securitatea algoritmilor, moderarea conținutului și garanții software pentru utilizatorii din SUA”, a declarat compania într-un comunicat joi. Utilizatorii americani TikTok pot continua să utilizeze aceeași aplicație.

Președintele Donald Trump a lăudat acordul într-o postare pe Truth Social, mulțumindu-i în mod special președintelui chinez Xi Jinping „pentru că a colaborat cu noi și, în cele din urmă, a aprobat acordul”. Trump a adăugat că speră „că mult timp în viitor voi fi ținut minte de cei care folosesc și iubesc TikTok”.

Adam Presser, care anterior a lucrat ca șef al operațiunilor, al departamentului de încredere și siguranță al TikTok, va conduce noua companie în calitate de CEO. El va lucra alături de un consiliu de administrație format din șapte membri, majoritar american, care îl include pe CEO-ul TikTok, Shou Chew.

Acordul marchează sfârșitul anilor de incertitudine cu privire la soarta popularei platforme de partajare video din Statele Unite. După ce majorități bipartizane largi din Congres au adoptat - și președintele Joe Biden a semnat - o lege care ar interzice TikTok în SUA dacă nu ar găsi un nou proprietar în locul ByteDance din China, platforma urma să se închidă la termenul limită al legii, ianuarie 2025.

Timp de câteva ore, s-a întâmplat acest lucru. Însă, în prima sa zi de mandat, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a menține platforma în funcțiune, în timp ce administrația sa căuta un acord pentru vânzarea acesteia.

Pe lângă accentul pus pe protecția datelor, datele utilizatorilor americani fiind stocate local într-un sistem administrat de Oracle, societatea mixtă se va concentra și pe algoritmul TikTok. Formula de recomandare de conținut, care furnizează utilizatorilor videoclipuri specifice adaptate preferințelor și intereselor lor, va fi recalificată, testată și actualizată pe baza datelor utilizatorilor americani, a anunțat compania în anunțul său.

Algoritmul a fost o problemă centrală în dezbaterea privind securitatea TikTok. China a susținut anterior că algoritmul trebuie să rămână sub control chinez prin lege. Însă regulamentul american adoptat cu sprijin bipartizan prevedea că orice cesionare a TikTok trebuie să însemne că platforma rupe legăturile - în special algoritmul - cu ByteDance. Conform termenilor acestui acord, ByteDance ar licenția algoritmul entității americane pentru recalificare.

Legea interzice „orice cooperare în ceea ce privește funcționarea unui algoritm de recomandare a conținutului” între ByteDance și un nou potențial grup de proprietari americani, așa că nu este clar cum se va desfășura implicarea continuă a ByteDance în acest acord.

Oracle, Silver Lake și firma de investiții din Emirate MGX sunt cei trei investitori principali, care dețin fiecare o participație de 15%. Printre alți investitori se numără firma de investiții a lui Michael Dell, fondatorul miliardar al Dell Technologies. ByteDance păstrează 19,9% din societatea mixtă.

Guvernul chinez nu a comentat public anunțul TikTok.