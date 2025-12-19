ByteDance vinde majoritatea TikTok în SUA. Cum au reușit americanii să preia aplicația

ByteDance, compania-mamă chineză a aplicației TikTok, a semnat acorduri obligatorii cu trei investitori majori pentru a vinde puțin peste 80% din activele TikTok din Statele Unite către investitori americani și internaționali, potrivit declarațiilor CEO-ului TikTok, Shou Zi Chew, făcute joi angajaților companiei, potrivit Reuters.

Această tranzacție reprezintă un pas important în rezolvarea incertitudininii privind viitorul aplicației de video scurt în SUA, incertitudine care datează încă din august 2020, când președintele Donald Trump a încercat fără succes să interzică aplicația, folosită acum regulat de peste 170 de milioane de americani.

Potrivit memo-ului intern transmis angajaților, ByteDance și TikTok au semnat acorduri obligatorii cu trei investitori gestionari: Oracle, Silver Lake și MGX, pentru a forma un nou joint venture american denumit TikTok USDS Joint Venture LLC.

Compania a declarat că tranzacția va permite „peste 170 de milioane de americani să continue să descopere o lume a posibilităților nelimitate ca parte a unei comunități globale esențiale.” Oracle a refuzat să comenteze, iar Casa Albă a direcționat întrebările către TikTok.

Tranzacția vine în urma unei perioade îndelungate de incertitudine cu privire la activitățile TikTok în SUA. În septembrie, detaliile inițiale ale acordului au fost prezentate public, iar Trump a amânat aplicarea legii care interzicea aplicația până la 20 ianuarie, sub condiția ca proprietarii chinezi să vândă activele americane ale TikTok.

La acea vreme, președintele a declarat că tranzacția respectă termenii cerințelor de divizare a activelor.

Acordul prevede închiderea tranzacției pe 22 ianuarie 2026 și pune capăt eforturilor de a obliga ByteDance să se desprindă de afacerea sa din SUA din motive de securitate națională.

Conform memorandumului, noua entitate va fi deținută în proporție de 50% de un consorțiu de noi investitori, inclusiv Oracle, Silver Lake și MGX, fiecare cu 15%. Alte 30,1% vor fi deținute de afiliați ai unor investitori existenți ai ByteDance, iar 19,9% vor rămâne în posesia ByteDance.

Tranzacția reflectă eforturile continue ale ByteDance de a-și securiza operațiunile din SUA și de a respecta reglementările guvernamentale americane legate de securitatea națională, asigurând totodată continuitatea accesului utilizatorilor la platforma de video scurt.

Potrivit comunicatului TikTok, tranzacția va permite continuarea accesului pentru milioane de utilizatori americani, consolidând poziția aplicației ca platformă de divertisment și informare la nivel global.