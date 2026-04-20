Gică Popescu despre calitățile fizice ale copiilor lui. Fiica nu l-a moștenit: „La școală cu ea”

Gică Popescu a vorbit la un podcast despre calitățile fizice ale copiilor săi. Dacă băiatul îl moștenește din multe puncte de vedere, fata nu are nicio legătură cu fotbalul după cum spune fostul internațional.

Fostul internațional a explicat că băiatul a luat toate calitățile sportive, fetei nu prea i-au rămas. ”Maria a încercat și pe stânga și pe dreapta. Nu s-a putut. Și am zis: Gică, la școală cu ea! Nicio treabă nu a avut. Iar Nico, a pus mâna pe rachetă și a dat un retur cu ambele mâini și mi-am zis: să-l duc la fotbal sau la tenis?!

Are calități motrice, el are aceleași calități motrice pe care le-am avut eu. Eu am jucat handbal, tenis de masă, orice jucam. La atletism eram cel mai bun. El seamănă cu mine. Maria nu, Maria școală, școală și afaceri. Nu-i place sportul, nu-i place să alerge”, a spus fostul fotbalist.

Despre fiul său, Gică Popescu are numai cuvinte de laudă. ”Nico e înnebunit după fotbal, are mai mult talent decât mine. Nu are răutatea mea. Joacă pe poziția mea de fundaș central.

E la fel de înalt ca mine are 1.88. Piciorul la fel mic, ca al meu are 41 jumătate, deci are o lovitură mult mai ușoară. E o calitate să ai piciorul mic că lovești mai ușor. Dacă ai piciorul mare, trebuie să bagi piciorul sub minge”, a mai explicat sportivul.

Însă la acest le e mai greu jucătorilor tineri să se afirme, după cum a explicat Popescu. ”Dar în afară de FCSB, antrenorilor le e teamă să bage jucători tineri, că ei sunt angajați să țină echipa în Liga întâi.

Și nu mai bagă tinerii, pentru că cu tinerii e mai greu. Trebuie să ai răbdare, că nu poți să obții rezultate repede. Antrenorii nu au timp așa că preferă să ia jucători cu experiență”, a încheiat acesta.