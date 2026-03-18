Afacerile falimentare ale lui Gică Popescu, noul patron al Farului. A pus lacătul inclusiv pe o școală de fotbal

Gică Popescu a fost implicat în numeroase afaceri după retragerea din fotbal. Din păcate pentru fostul internațional, unele proiecte au eșuat și au generat datorii de zeci de milioane de lei și insolvențe. Rămâne de văzut care va fi parcursul Farului Constanța, club unde, de câteva zile, este acționar majoritar.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte în care a fost implicat Gheorghe Popescu s-a transformat într-un eșec major. Este vorba despre complexul comercial Doldora Bazaar, dezvoltat în cartierul Rahova din București.

Proiectul a fost lansat în jurul anului 2010 și a presupus o investiție estimată la aproximativ 10 milioane de euro. În ciuda dimensiunii și a planurilor inițiale, centrul comercial nu a reușit să atragă suficienți clienți.

În 2013, compania a intrat în insolvență, iar ulterior a fost declarată în faliment. Datoriile au ajuns la aproximativ 47–48 milioane de lei. Gheorghe Popescu deținea circa 25% din firmă.

Problemele au fost generate de traficul comercial redus, concurența puternică și un model de business care nu a funcționat în zona respectivă. În urma colapsului financiar, s-a ajuns inclusiv la executări silite pentru recuperarea datoriilor.

Activitatea antreprenorială a fostului fotbalist a inclus participarea în mai multe firme. Dintre acestea, aproximativ 14 firme au fost radiate, multe în urma falimentului.

Datele disponibile arată că unele dintre aceste companii au acumulat datorii semnificative și au fost implicate în litigii. În anumite cazuri, obligațiile financiare nu au fost achitate nici după pronunțarea unor decizii definitive în instanță.

Un alt proiect care nu a rezistat pe termen lung a fost școala de fotbal deschisă la Craiova. Deși nu a intrat în faliment în sens juridic, activitatea a fost oprită din cauza costurilor ridicate.

Taxele anuale ajungeau la aproximativ 20.000 de euro, în timp ce veniturile nu au reușit să susțină funcționarea proiectului.

Nici alte investiții nu i-au adus succes. Când a semnat cu Dinamo București în 2002, Gică Popescu circula prin București cu un Ferrari, însă luxul nu s-a dovedit practic. Fostul căpitan de la FC Barcelona a vândut mașina după doar câteva luni, în pierdere, cu 180.000 de euro, către Daniele De Rossi, jucător la AS Roma.

Popescu a renunțat la Ferrari din două motive principale. Străzile din România, pline de gropi, nu se potriveau cu o mașină cu gardă joasă și atenția excesivă a oamenilor îl făcea să se simtă inconfortabil.

„Se uita lumea după mine, îmi era rușine și am renunțat la el. L-am luat în 2002, dar l-am vândut după două luni! Am făcut doar zece drumuri cu el”, spunea Gică Popescu.

Evoluția în business a lui Gică Popescu indică o implicare extinsă în proiecte diverse, unele dintre ele cu miză ridicată.

O parte dintre aceste inițiative nu au avut rezultatele așteptate, generând pierderi importante și închiderea mai multor companii.