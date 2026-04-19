Fundașul lui Real Madrid, internat după ce a slăbit brusc în câteva zile. Ce au descoperit medicii

Fundașul Raúl Asencio a fost internat sâmbătă, după ce starea sa de sănătate s-a agravat în urma unei afecțiuni digestive care i-a provocat o pierdere de șase kilograme în două săptămâni. Clubul Real Madrid a anunțat ulterior diagnosticul și situația medicală a jucătorului.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a ajuns la spital pentru investigații, după mai multe zile în care simptomele nu s-au ameliorat. Problemele au început cu o gastroenterită care i-a provocat vărsături și o scădere semnificativă în greutate.

Situația s-a agravat în ultimele zile, motiv pentru care a fost necesară internarea pentru stabilirea cauzei exacte. Fotbalistul nu a putut face deplasarea la München pentru meciul retur cu Bayern Munich, după ce a renunțat la antrenamente înaintea plecării.

Absența sa a surprins inițial, însă clubul a precizat că motivul este de natură medicală. De atunci, evoluția nu a fost favorabilă, iar medicii au decis efectuarea unor analize suplimentare.

După investigațiile efectuate, clubul madrilen a transmis un comunicat oficial privind starea de sănătate a jucătorului. Medicii au stabilit diagnosticul și au precizat modul în care va fi monitorizată evoluția.

„În urma testelor efectuate jucătorului nostru Raúl Asencio de către Serviciile Medicale ale Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu enterocolită bacteriană. Asencio se află la domiciliu sub tratament. Evoluția rămâne sub observație.”

Nu este prima dată în acest sezon când fundașul se confruntă cu probleme de sănătate. Acesta a mai lipsit în mai multe rânduri din cauza unor afecțiuni virale sau digestive.

La finalul lunii noiembrie, a ratat o deplasare din cauza unei gastroenterite, într-un moment în care era singurul fundaș central de meserie disponibil. În decembrie, un episod febril l-a scos din lot înaintea unui meci de Cupă, iar în februarie o gripă l-a împiedicat să se antreneze înaintea unei partide cu Real Sociedad, deși atunci a reușit să joace.

Situația prin care trece Raúl Asencio este comparată cu cea a lui Kylian Mbappé, care a avut probleme similare în trecut.

Atacantul francez a fost internat de urgență în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor, după o gastroenterită acută. Afecțiunea l-a ținut departe de teren mai multe zile și l-a împiedicat să joace în primele trei meciuri ale competiției, în urma unei pierderi semnificative în greutate și a unei stări generale slăbite.