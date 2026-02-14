Cel mai scump orez din lume. Ce-l face unic

Guinness World Records a desemnat recent cel mai scump orez din lume, iar imaginile și descrierile fac deliciul pasionaților de gastronomie. Un bucătar, intervievat de CNN, a mărturisit că boabele de orez „străluceau ca niște diamante”, reflectând atât raritatea, cât și munca meticuloasă depusă pentru a transforma un aliment banal într-un veritabil lux culinar.

Costul ridicat nu este doar o chestiune de marketing: metodele de cultivare și selecție sunt extrem de meticuloase, transformând un aliment obișnuit într-un produs de lux, apreciat la nivel internațional pentru calitatea și unicitatea sa.

Fermierii folosesc tehnici tradiționale, iar fiecare bob este verificat cu meticulozitate pentru a garanta calitatea superioară. Astfel, un aliment obișnuit, prezent pe mesele din întreaga lume, ajunge să fie considerat un adevărat obiect de colecție pentru iubitorii de gastronomie și rafinament.

Doar 1.000 de cutii din aceste boabe de orez japoneze sunt produse anual, fiecare vândută la aproximativ 73 de dolari. Soiurile, atent selectate pentru aromă și textură, trec prin teste riguroase care le evaluează nivelul de enzime și „forța vitală”, explică Keiji Saika, președintele în vârstă de 91 de ani al Toyo Rice Corporation.

În prezent, Japonia cultivă peste 300 de soiuri de orez, iar cercetătorii continuă să dezvolte varietăți noi. Deși preparatele și băuturile care folosesc orez japonez, de la sushi la prăjituri mochi și sake, au câștigat notorietate la nivel global, exporturile rămân modeste în comparație cu popularitatea lor internațională.

În această ecuație intră Keiji Saika, președintele Toyo Rice Corporation, a ales să se implice personal în promovarea acestui produs tradițional. Cu sediul în Wakayama, compania sa nu doar produce mașini de măcinat orez, ci comercializează și Kinmemai sau „Orezul Germen de Aur”, o varietate recunoscută pentru aroma și valoarea nutritivă superioară.

„Am considerat că Japonia trebuie să arate lumii cât de valoros este orezul nostru”, a declarat Saika într-un interviu pentru CNN Travel, din biroul companiei sale din Tokyo.

În fiecare an, Saika selectează între patru și șase dintre cele mai remarcabile soiuri de orez dintr-un total de aproximativ 5.000 de înscrieri. Procesul se desfășoară la Concursul Internațional de Evaluare a Gustului Orezului, organizat de Asociația Evaluatorilor Gustului Orezului, Syokumi Kanteisi, cel mai mare eveniment de acest gen din Japonia.

Evaluarea nu se limitează la aromă și textură. Saika examinează cu atenție nivelurile de enzime ale fiecărui soi, considerând că acestea reflectă vitalitatea boabelor. „Acea forță vitală poate fi identificată clar prin activitatea enzimatică. Orezul cu o astfel de vitalitate devine cu adevărat excepțional”, explică el.

Doar boabele cu cea mai mare energie biologică sunt păstrate, apoi urmează un proces de învechire. „Lăsarea orezului la macerat câteva luni intensifică aroma și bogăția gustului, iar beneficiile pentru sănătate par să se îmbunătățească. Acest orez devine astfel cu adevărat special”, adaugă Saika.

Datorită atenției minuțioase și a ofertei limitate, Kinmemai Premium se situează printre cele mai scumpe tipuri de orez. Este adesea oferit ca dar de lux, pentru a marca evenimente importante sau pentru a impresiona partenerii de afaceri.

Fermierii selectați în cadrul proiectului „Cel mai bun orez din lume” sunt invitați la Tokyo pentru anunțul oficial, moment de mare mândrie. „Toată lumea se simte onorată. Este un efect neașteptat, dar fermierii depun eforturi considerabile în fiecare an. Orezul lor ajunge astfel să fie menționat în ziarele locale ca „ingredient al celui mai bun orez din lume”, spune Saika.