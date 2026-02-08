O mâncare care nu îngrașă: Cum poți transforma conopida în risotto

Din dorința de a mânca sănătos și de a nu ne îngrășa căutăm mereu rețete fără prea multe calorii, iar conopida poate fi una dintre legumele care nu ar trebui ocolite deoarece este un aliat de nădejde pentru cei care țin la siluetă fără a sacrifica gustul.

Conopida, leguma aparent modestă, și-a câștigat un loc de cinste în bucătăriile moderne, unde creativitatea și sănătatea merg mână în mână. În această reinterpretare a risotto-ului clasic, conopida devine vedetă, oferind o bază fină, fără cereale, completată de migdale fulgi pentru un plus de proteine.

Rezultatul? Un preparat ideal pentru cei care reduc carbohidrații sau țin post, dar și pentru cei care vor să mănânce gustos fără să se simtă vinovați. Frunzele de conopidă nu sunt doar decorative, ci extrem de nutritive, fiind un ingredient recomandat pentru mesele principale. Ele pot fi gătite la abur, fierte împreună cu tulpinile sau chiar coapte pentru a deveni ca niște chipsuri.

Prepararea „risotto-ului” începe prin răzuirea conopidei cu un cuțit, până când buchețelele se sfărâmă asemenea orezului. Alternativ, acestea pot fi pasate prin pulsare, dar mulți găsesc procesul de răzuire mai bun.

Această reinterpretare a risotto-ului arată că mâncarea sănătoasă nu trebuie să fie plictisitoare. Este o invitație să experimentăm cu legume de sezon și să descoperim că unele dintre cele mai simple ingrediente pot deveni vedetele mesei.

Pentru această mâncare aveți nevoie de următoarele ingrediente:

1 conopidă întreagă de 700 g, inclusiv frunzele,

4 linguri de ulei de măsline,

1 ceapă tăiată cubulețe mărunt,

2 țeline tăiate cubulețe mărunt,

200 g migdale fulgi,

300 ml supă de legume sau apă,

200 ml smântână pentru frișcă sau 200 ml supă,

100 g brânză tare rasă (grana padano, parmezan sau similară), plus pentru servire.

Înainte de orice, începe prin a pregăti conopida: înlătură frunzele exterioare și taie tulpinile groase în fâșii subțiri. Într-o tigaie mare, încălzește două linguri de ulei de măsline la foc mediu și prăjește ușor frunzele și tulpinile, alături de 50 g de migdale fulgi, până când capătă o nuanță aurie și devin crocante. Scoate-le apoi cu o spumieră și lasă-le deoparte.

Pentru „orezul” de conopidă, rade buchețelele cu un cuțit ascuțit, câte puțin, până obții granule care seamănă cu orezul. Nu uita să toci fin și tulpina rămasă și să o amesteci cu restul.

Încălzește din nou tigaia cu cele două linguri rămase de ulei și sotează cubulețele de ceapă și țelină până devin translucide. Adaugă restul de migdale și amestecă un minut, până se rumenesc ușor. Încorporează „orezul” de conopidă și călește totul timp de trei minute.

Toarnă supa și smântâna, dă focul mai tare până la punctul de fierbere, apoi redu și lasă să fiarbă ușor, amestecând, până când lichidul este complet absorbit. La final, adaugă brânza rasă și condimentele preferate. Servește preparatul presărat cu frunze crocante de conopidă, migdale și brânză rasă.