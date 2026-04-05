Mihaela Rădulescu, viață nouă după pierderea lui Felix Baumgartner: Există un timp pentru a plânge și un timp pentru a lupta

După nouă luni de la moartea iubitul ei, Felix Baumgartner, survenită într-un accident de parapantă, Mihaela Rădulescu a vorbit pentru prima dată despre durerea prin care a trecut. Cu ocazia sărbătorilor pascale, fosta prezentatoare și-a îndemnat fanii să nu se lase doborâți de criticile celor din jur și să aibă încredere în ei.

Pe 17 iulie 2025, Felix Baumgartner a murit într-un accident de parapantă, iar vestea a afectat-o profund pe fosta prezentatoare. În tot acest timp, Mihaela Rădulescu a evitat să facă declarații publice, limitându-se la discuțiile cu autoritățile care au anchetat tragedia.

„Paște fericit, dragi creștini! Bucurați-vă cu tot sufletul de momentele frumoase petrecute alături de cei dragi și păstrați-i în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Unii s-ar putea să fie foarte singuri astăzi, nu toată lumea are luxul de a fi alături de familie sau prieteni. Nu fiți triști, mergeți și fiți acolo pentru cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil de bătrâni unde seniorii nu primesc vizite… Există atâtea feluri de a învinge orice tristețe, singurătate sau durere. Găsiți calea de a fi buni, plini de compasiune, de folos altora. Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme”, a scris ea.

Mihaela Rădulescu a explicat că pierderea bărbatului iubit și a mamei, în doar șase luni, a reprezentat cea mai întunecată perioadă din viața ei. În ciuda durerii, realizatoarea TV a mărturisit că a continuat să fie alături de cei din jur și să găsească puterea de a merge mai departe.

„Pierderea bărbatului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea. Dar nici o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru alții, știind că mica bucurie pe care o pot aduce altcuiva mă vindecă și pe mine… Am tăcut timp de 8 luni, am ales să nu plâng în public. Am avut parte de ajutor de la familie, de la cei mai buni prieteni pe care i-aș fi putut cere de la viață, dar și de la străini, oamenii buni care au lăsat un gând bun pentru mine, pe unde au putut. Oamenii cărora le pasă cu adevărat sunt cea mai frumoasă parte a zilelor negre din viața oricui”, a continuat ea.

Mihaela Rădulescu a declarat că a refuzat orice interviu, din orice țară, pentru a nu transforma durerea personală într-o expunere publică.

„Nu mi-am câștigat nici banii, nici celebritatea prin a fi iubita cuiva, ci doar prin munca mea, realizările mele, activismul meu, cărțile mele, faptele mele bune pentru alții și sunt mândră că n-am renunțat niciodată la cine sunt, la ceea ce am muncit și am construit cu toate puterile mele. Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva, indiferent de câtă dragoste, respect, încredere și siguranță există de ambele părți. Spun asta pentru orice femeie puternică, independentă, capabilă, inteligentă… și îndrăgostită - nu lăsa pe nimeni să te eticheteze sau să te umilească, să te trateze de parcă n-ai nicio valoare, nu lăsa pe nimeni să-ți spună cum să iubești și cum să taci… “, a adăugat ea.

Fosta prezentatoare le-a transmis un mesaj de încurajare femeilor care se confruntă cu astfel de greutăți, îndemnându-le să nu permită nimănui să le umilească, să le eticheteze sau să le dicteze cum să iubească și cum să acționeze.

„Luptă pentru cine ești, construiește-ți propriul drum, așa cum am făcut eu, asigură-te că nu vei ajunge în stradă dacă iubirea ta se termina, indiferent de scenariu… Bazează-te pe tine, rămâi independentă financiar și nu ezita nicio secundă să lupți pentru drepturile tale, pentru respectul pe care-l meriți”, a mai arătat fosta iubită a lui Felix Baumgartner.

Ea a evidențiat importanța independenței financiare în cazul femeilor.

„Când vor încerca să te umilească, să te discrediteze în fața altora doar pentru că atâta pot ei, amintește-ți cine ești, îndreaptă-ți spatele, ține capul sus și mergi în drumul tău. Există un timp pentru a plânge și un timp pentru a lupta, cum știi tu mai bine, ca să te întorci la tine însăți. Nu te certa cu oamenii răi și mici, pentru că răutatea e mama prostiei și logica n-o să funcționeze cu ei. Nici omenia. Nici bunul simț. Fă bine în jur și o să-ți fie bine…”, a încheiat ea.