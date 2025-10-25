Mașinile lui Felix Baumgartner, scoase la vânzare. Costă o avere

Felix Baumgartner, celebru pentru recordurile sale mondiale în cădere liberă, a lăsat în urmă nu doar aventuri spectaculoase, ci și o colecție impresionantă de mașini. Familia sa a decis să scoată la vânzare trei vehicule extraordinare, evaluate la peste 900.000 de euro.

Două dintre aceste automobile sunt supercaruri ce poartă numărul 63 pe caroserie, amintind de participarea sportivului la cursa de 24 de ore de la Nürburgring.

Primul model este un Lamborghini Huracán Sterrato, ediție limitată la 1.499 de exemplare. Combinând performanțele unui supercar cu aptitudinile unui vehicul off-road, Sterrato are 610 CP și tracțiune integrală, accelerând de la 0 la 100 km/h în doar 3,4 secunde. Prețul cerut pentru această bijuterie este de 346.395 de euro.

Al doilea automobil este un McLaren 620R alb din 2020, o ediție limitată la 225 de exemplare. Cu doar 8.640 km parcurși, supercarul dezvoltă 620 CP și accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,9 secunde. Prețul estimat de familie pentru McLaren este de 351.808 euro.

Colecția se încheie cu un Mercedes G500 modificat de Brabus, cu 500 CP și trei blocaje de diferențial, perfect pentru aventuri off-road. Vehiculul a parcurs doar 21.550 km și este evaluat la 211.085 de euro.

Aceste mașini nu sunt doar simboluri ale stilului de viață al lui Baumgartner, ci oferă și fanilor și colecționarilor șansa de a deține o parte din moștenirea sportivului care a demonstrat că limitele pot fi depășite.

Accidentul tragic care a curmat viața lui Baumgartner, partenerul Mihaelei Rădulescu, s-a petrecut pe 17 iulie 2025, în zona Porto Sant’Elpidio, Italia. Sportivul în vârstă de 56 de ani a căzut în piscina unui hotel, suferind leziuni grave.

Procurorul Raffaele Iannella a explicat că „a existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o scufundare în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”.

Parașuta de rezervă s-a deschis cu câteva momente înainte de impact, însă leziunile suferite, inclusiv fractura coloanei vertebrale, au fost fatale. Baumgartner a rămas celebru datorită saltului său din stratosferă, realizat pe 14 octombrie 2012, când s-a înălțat la aproape 39 km altitudine și a coborât liber pe pământ, doborând recorduri istorice.