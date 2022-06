O femeie a doborât recordul mondial la sărit cu parașuta! Suedeza are 103 ani și 259 de zile. VIDEO

Rut Linnéa Ingegärd Larsson, din Suedia, a doborât recordul la vârsta de 103 ani și 259 de zile. Cartea Recordurilor Guinness a publicat lista cu cea mai în vârstă femeie parașutist din lume. Bătrâna a început să zboare cu parapanta la vârsta de 90 de ani și a decis să facă primul salt cu parașuta la vârsta de 102 ani.

În afară de parașutism, deținătorul recordului se bucură de cuvinte încrucișate și cântă în corul bisericii. De asemenea, îi place să petreacă timp cu familia – are cinci copii, 19 nepoți și 30 de strănepoți.

Suedeza a doborât recordul stabilit de Katherine Hodges în 2019. Femeia a sărit cu parașuta la vârsta de 103 ani și 129 de zile. Larrson, pe de altă parte, avea 103 ani și 259 de zile la momentul înregistrării.

Cel mai în vârstă om care a sărit cu parașuta rămâne Alfred Blaschke. El a stabilit recordul în 2020, la vârsta de 103 ani și 181 de zile.

Alfred Blaschke, în vârstă de 103 ani, după un salt cu parașuta care l-a transformat în cel mai în vârstă om din lume care a făcut un astfel de salt. Colaj: Cartea Recordurilor Guinness.

