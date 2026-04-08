Prețul petrolului scade accelerat după suspendării atacurilor în Iran

Contractele futures pe principalii indici bursieri din SUA au înregistrat creșteri semnificative, în timp ce prețul petrolului a scăzut abrupt, pe fondul speranțelor că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea intra într-o fază de detensionare, potrivit Market Watch.

Investitorii au interpretat semnalul ca pe o posibilă pauză în conflictul care a perturbat timp de mai multe săptămâni fluxurile energetice globale și a amplificat volatilitatea financiară.

Contractele futures pe acțiunile americane au crescut puternic în tranzacțiile electronice. Potrivit datelor din presa financiară internațională, futures pe Dow Jones au urcat cu peste 1,5%, în timp ce indicii S&P 500 și Nasdaq 100 au consemnat avansuri similare sau chiar mai mari, reflectând o schimbare rapidă a sentimentului investitorilor.

Evoluțiile au venit după o sesiune anterioară marcată de prudență, în care piețele au fost afectate de incertitudinile legate de o posibilă escaladare militară. Înainte de anunț, investitorii se temeau de un conflict extins care ar fi putut afecta semnificativ economia globală și lanțurile de aprovizionare cu energie.

După comunicarea deciziei, optimismul a revenit rapid, iar piețele globale au urmat aceeași tendință. Bursele asiatice au înregistrat creșteri consistente, semn că reacția pozitivă nu s-a limitat la Statele Unite.

În paralel, piața petrolului a reacționat invers față de acțiuni. Cotațiile au scăzut brusc, după ce riscul unei întreruperi prelungite a aprovizionării a fost perceput ca fiind mai redus.

Prețul țițeiului West Texas Intermediate a coborât semnificativ, iar referința internațională Brent a înregistrat, de asemenea, scăderi puternice. Unele estimări indică o diminuare de peste 10% într-o singură sesiune, una dintre cele mai ample corecții recente.

Această evoluție vine după o perioadă în care petrolul depășise pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul blocajelor din regiune și al riscurilor privind Strâmtoarea Hormuz, un punct critic pentru transportul global de energie.

În mesajul publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a precizat:

„Sunt de acord să suspend bombardarea și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”.

Acesta a adăugat că administrația americană a primit „o propunere în 10 puncte din partea Iranului”, pe care a descris-o drept „o bază de lucru” pentru negocieri.

Totodată, liderul american a subliniat că această „încetare a focului de ambele părți” este condiționată de redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul petrolului la nivel global.

Strâmtoarea Ormuz joacă un rol strategic major în economia globală, fiind responsabilă pentru tranzitul unei părți semnificative din petrolul mondial. Blocarea sau restricționarea traficului în această zonă a avut efecte directe asupra prețurilor și asupra încrederii investitorilor.

În ultimele săptămâni, conflictul dintre SUA și Iran a dus la scăderea drastică a traficului maritim și la perturbări severe ale fluxurilor energetice, contribuind la creșterea prețurilor și la volatilitate ridicată pe piețe.

În acest context, orice semnal privind redeschiderea rutei este perceput ca un factor de stabilizare pentru piața energetică globală.

Analiștii financiari au interpretat reacția piețelor ca fiind una tipică pentru reducerea riscului geopolitic. Potrivit unor evaluări din presa economică internațională, o pauză reală a conflictului și reluarea transporturilor prin Hormuz ar putea susține un raliu mai amplu al acțiunilor și o stabilizare a prețurilor la energie.

În același timp, există rezerve privind durabilitatea acestei evoluții. Specialiștii avertizează că piețele rămân sensibile la evoluțiile politice și că orice eșec al negocierilor ar putea readuce volatilitatea.

Chiar și după scăderile recente, prețul petrolului rămâne peste nivelurile de dinaintea conflictului, ceea ce indică faptul că riscurile nu au dispărut complet din percepția investitorilor.

Înainte de acest anunț, piețele au fost afectate de temeri legate de o escaladare militară iminentă. În sesiunea anterioară, indicii bursieri americani au înregistrat evoluții mixte, iar petrolul crescuse pe fondul riscurilor privind aprovizionarea.

Conflictul, care durează de aproximativ șase săptămâni, a avut efecte semnificative asupra economiei globale, inclusiv asupra inflației și costurilor energiei, amplificând incertitudinea în mediul de afaceri.