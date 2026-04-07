Francezii merg în Spania după carburanți mai ieftini

Un fenomen tot mai vizibil în Europa prinde amploare în perioada sărbătorilor: turismul de combustibil și cumpărături. În apropierea frontierei franco-spaniole, stațiile de alimentare din Spania devin puncte de atracție pentru șoferii francezi care caută prețuri mai mici, potrivit TF1.

Diferențele semnificative de costuri, generate în principal de politici fiscale distincte și de evoluțiile recente ale pieței energetice, determină un flux constant de consumatori peste graniță.

Într-o stație de alimentare situată la doar câteva minute de granița cu Franța, șoferii sunt nevoiți să aștepte pentru a-și alimenta vehiculele. Potrivit relatării inițiale, „Trebuie să ai răbdare să-ți alimentezi rezervorul de benzină”, semn că cererea este ridicată, mai ales în perioadele aglomerate precum weekendul de Paște.

Prețurile explică această migrație temporară: litrul de motorină ajunge la aproximativ 1,76 euro în Spania, comparativ cu circa 2,30 euro în Franța, în zonele apropiate de frontieră. Diferența de 54 de cenți pe litru este considerată semnificativă de către consumatori.

Un turist francez explică: „E o rezervație. Când venim în vacanță, venim să facem cumpărături și mereu ne încărcăm de aici.”. În același context, un alt șofer subliniază impactul economic direct: „Da, este important. Câștigăm niște bani și îi folosim în altă parte.”.

Datele confirmă acest decalaj. În 2026, Spania rămâne una dintre țările cu cele mai scăzute prețuri la carburant din Europa de Vest, în timp ce Franța se menține la un nivel mai ridicat, în jur de 1,82 euro/l pentru motorină în medie .

Diferențele de preț sunt explicate în principal prin nivelul taxelor și intervențiile statului. Potrivit unor analize internaționale, decalajul este „în mare parte atribuite diferențelor dintre politicile fiscale”, ceea ce favorizează competitivitatea Spaniei în zonele de frontieră.

Guvernul spaniol a adoptat măsuri pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la energie, inclusiv scăderea TVA la combustibili și alte forme de energie. Aceste intervenții au contribuit la menținerea unor prețuri mai scăzute comparativ cu alte state europene .

În contrast, alte țări europene, inclusiv Franța, au implementat măsuri mai limitate sau temporare, precum subvenții pentru anumite sectoare sau sprijin punctual pentru companii .

Fenomenul trebuie analizat și în contextul mai larg al scumpirii energiei în Europa. Conflictul din Orientul Mijlociu și perturbările lanțurilor de aprovizionare au dus la creșteri semnificative ale prețurilor la petrol, cu efecte directe asupra carburanților.

În Uniunea Europeană, prețul motorinei a crescut considerabil, unele state depășind pragul de 2 euro pe litru . În acest context, chiar și diferențe aparent moderate între țări devin relevante pentru consumatori.

Această situație a favorizat apariția unui fenomen denumit „fuel tourism”, în care șoferii traversează granițele pentru a alimenta mai ieftin. Tendința este observată nu doar între Franța și Spania, ci și în alte regiuni ale Europei .

Diferențele de preț nu se limitează la carburant. În apropierea stațiilor de alimentare din Spania, supermarketurile atrag de asemenea turiști francezi. Produse precum alimente, alcool sau tutun sunt adesea mai ieftine, uneori chiar la jumătate de preț.

Un cuplu de turiști explică: „Am profitat de ocazie să ne aprovizionăm cu provizii... Am economisit aproape 100 de euro.”. Economiile totale, inclusiv costul transportului, pot ajunge la aproximativ 100 de euro pentru un coș de cumpărături.

Estimările indică faptul că prețurile la alimente pot fi cu până la 30% mai mici în Spania comparativ cu Franța pentru produse similare, ceea ce consolidează atractivitatea acestor deplasări.

Creșterea fluxului de clienți în zonele de frontieră generează beneficii economice pentru comercianții din Spania, dar ridică și întrebări privind echilibrul fiscal în interiorul Uniunii Europene.

În același timp, fenomenul poate pune presiune pe infrastructura locală și poate duce la aglomerări temporare, în special în perioadele de vârf, precum sărbătorile.

Diferențele persistente de preț între statele membre readuc în discuție ideea unei armonizări fiscale la nivel european, însă până în prezent nu există măsuri concrete în acest sens.