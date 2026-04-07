BNR a menținut nivelul dobânzii de politică monetară

BNR a menținut nivelul dobânzii de politică monetară
Banca Națională a României (BNR) a decis să mențină unele dintre cele mai ridicate rate ale dobânzilor din Uniunea Europeană, la 6,5%. Banca Centrală nu a modificat, pentru moment, politica monetară, în concordanță cu previziunile economiștilor consultați de Bloomberg.

Dobânzi mari și presiuni uriașe puse pe umerii cetățenilor. BNR păstrează dobânda cheie la un nivel ridicat

Estimările analiștilor indică faptul că Banca Națională a României (BNR) va menține rata dobânzii de referință la 6,5%, pentru a 13-a ședință consecutivă, nivel care rămâne cel mai ridicat din blocul comunitar.

Dobânda a rămas neschimbată încă din august 2024, în condițiile în care instituția încearcă să țină sub control o inflație care scade lent și inegal.

Chiar dacă la finalul anului 2025 s-au înregistrat unele semne de temperare a creșterilor de prețuri, evoluțiile recente au schimbat perspectiva, iar presiunile asupra costului vieții revin în prim-plan.

Trump despre Iran: O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață
Trump despre Iran: O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață
CNA a retras licența Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite
CNA a retras licența Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite
Sondă de petrol. Sursa foto: Pixabay

Scumpirea petrolului reaprinde inflația

Creșterea prețului petrolului, influențată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, este considerată principalul factor care ar putea împinge inflația din nou spre valori apropiate de două cifre în 2026.

Analiștii avertizează că o majorare de aproximativ 10% a cotațiilor petrolului ar putea avea un impact semnificativ asupra inflației anuale, afectând în special costurile cu energia și transportul.

Pentru a atenua efectele acestor creșteri, autoritățile de la București au decis plafonarea temporară a adaosurilor comerciale la combustibil, măsură care va rămâne în vigoare până la 30 iunie 2026. Decizia vine în încercarea de a reduce impactul direct asupra consumatorilor și de a tempera creșterea prețurilor în lanț.

Reducerea dobânzilor ar putea fi amânată până spre finalul anului

În acest context, perspectivele privind o relaxare a politicii monetare rămân limitate pe termen scurt, iar analiștii nu exclud ca o eventuală reducere a dobânzii de referință să fie amânată până spre finalul anului. Evoluția inflației și dinamica prețurilor la energie vor rămâne, astfel, elemente decisive pentru deciziile viitoare ale BNR.

16:57 - Decizia luată de CNA în cazul postului Realitatea Plus nu are legătură cu Georgescu. Explicația jurnalistului Dan And...
16:51 - Marcel Răducanu, internat în Germania din cauza unei bacterii. Mesajul transmis lui Mircea Lucescu
16:39 - CNA a decis retragerea licenței pentru Gold FM, postul de radio controlat de Cozmin Gușă
16:34 - Tânăr prins în freza unui motocultor la Telenești. Traumatisme severe și intervenție de urgență
16:29 - Noul robot militar BIZON-L ajunge în zonele de luptă din Ucraina
16:29 - De ce este importantă gândirea critică la jocurile de noroc?

Alecu Racoviceanu: Scandalul vaccinurilor are legătură cu lăcomia
Octavian Hoandră: Ilie Bolojan este primul userist al țării
