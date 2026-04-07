BNR a menținut nivelul dobânzii de politică monetară

Banca Națională a României (BNR) a decis să mențină unele dintre cele mai ridicate rate ale dobânzilor din Uniunea Europeană, la 6,5%. Banca Centrală nu a modificat, pentru moment, politica monetară, în concordanță cu previziunile economiștilor consultați de Bloomberg.

Estimările analiștilor indică faptul că Banca Națională a României (BNR) va menține rata dobânzii de referință la 6,5%, pentru a 13-a ședință consecutivă, nivel care rămâne cel mai ridicat din blocul comunitar.

Dobânda a rămas neschimbată încă din august 2024, în condițiile în care instituția încearcă să țină sub control o inflație care scade lent și inegal.

Chiar dacă la finalul anului 2025 s-au înregistrat unele semne de temperare a creșterilor de prețuri, evoluțiile recente au schimbat perspectiva, iar presiunile asupra costului vieții revin în prim-plan.

Creșterea prețului petrolului, influențată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, este considerată principalul factor care ar putea împinge inflația din nou spre valori apropiate de două cifre în 2026.

Analiștii avertizează că o majorare de aproximativ 10% a cotațiilor petrolului ar putea avea un impact semnificativ asupra inflației anuale, afectând în special costurile cu energia și transportul.

Pentru a atenua efectele acestor creșteri, autoritățile de la București au decis plafonarea temporară a adaosurilor comerciale la combustibil, măsură care va rămâne în vigoare până la 30 iunie 2026. Decizia vine în încercarea de a reduce impactul direct asupra consumatorilor și de a tempera creșterea prețurilor în lanț.

În acest context, perspectivele privind o relaxare a politicii monetare rămân limitate pe termen scurt, iar analiștii nu exclud ca o eventuală reducere a dobânzii de referință să fie amânată până spre finalul anului. Evoluția inflației și dinamica prețurilor la energie vor rămâne, astfel, elemente decisive pentru deciziile viitoare ale BNR.