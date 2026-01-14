Cererea de credite rămâne puternică în Europa Centrală și de Est. Băncile anunță extinderi și apetit mai mare pentru finanțare

Cererea de credite în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est (CESEE) rămâne robustă, fiind susținută în special de companii, iar băncile anticipează o îmbunătățire treptată a ofertei de finanțare în următoarele luni.

Concluziile apar în cel mai recent sondaj publicat de Banca Europeană de Investiţii, prezentat în cadrul Forumului CEE 2026 de la Viena.

Potrivit documentului, după o perioadă de contracție a creditării, instituțiile bancare din regiune raportează semnale clare de stabilizare și chiar de relansare. Cererea ridicată, în special din partea sectorului corporativ, continuă să depășească oferta, însă băncile estimează că acest decalaj ar putea începe să se reducă în a doua jumătate a anului 2025.

Sondajul BEI arată că băncile din CESEE se așteaptă la o creștere a apetitului pentru creditare, mai ales în cazul întreprinderilor mici și mijlocii și al creditelor de consum. În schimb, disponibilitatea pentru finanțarea companiilor mari și pentru creditele ipotecare rămâne mai limitată, pe fondul prudenței persistente legate de riscurile macroeconomice și de reglementare.

Această evoluție marchează o schimbare față de anii anteriori, când oferta de credite a fost restrânsă în raport cu cererea, pe fondul incertitudinilor economice și al costurilor ridicate de finanțare. BEI subliniază că îmbunătățirea condițiilor de ofertă ar putea susține investițiile și creșterea economică în regiune.

Un element important evidențiat de sondaj este intenția pe termen lung a grupurilor bancare transfrontaliere. Aproximativ două treimi dintre acestea declară că își propun să își extindă operațiunile în regiunea CESEE, semn al încrederii în potențialul de creștere al piețelor locale.

„Cel mai recent sondaj confirmă reziliența și potențialul puternic al sectorului bancar din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Cererea de credite rămâne robustă, condițiile de ofertă dau semne de îmbunătățire, iar calitatea creditelor a continuat să progreseze în ultimele șase luni”, a declarat Marek Mora, vicepreședinte al BEI.

Acesta a subliniat că intenția băncilor de a-și mări expunerea pe termen lung reprezintă „un semn excelent al potențialului de creștere al regiunii”, menționând că BEI va continua să sprijine piața prin corectarea disfuncționalităților și susținerea priorităților de politică ale Uniunii Europene.

Conform sondajului, potențialul pieței din CESEE este evaluat ca fiind ridicat de majoritatea băncilor participante, în special în țări precum Cehia, România și Slovacia. Pe piețele din Balcanii de Vest, potențialul este considerat mediu, dar stabil.

Rentabilitatea operațiunilor bancare din regiune rămâne superioară celei înregistrate în alte zone ale grupurilor bancare, cu performanțe solide raportate în state precum Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Kosovo și Macedonia de Nord.

Accesul la finanțare pentru băncile din CESEE a rămas puternic în ultimele șase luni și este așteptat să continue să se îmbunătățească. Această evoluție este susținută de creșterea depozitelor retail și corporative, precum și de accesul constant la finanțare din partea instituțiilor financiare internaționale, inclusiv BEI.

Calitatea creditelor s-a îmbunătățit, de asemenea, fiind raportate mai puține credite neperformante, atât în segmentul retail, cât și în cel corporativ. Cu toate acestea, băncile rămân prudente pentru următoarele șase luni și anticipează o posibilă deteriorare moderată a calității portofoliilor, în funcție de evoluțiile economice și geopolitice.

„Rezultatele evidențiază tendințe puternic pozitive ale creditării în zona CESEE, dar diferiți factori, inclusiv cei de reglementare, continuă să influențeze condițiile de acordare a creditelor”, a declarat Debora Revoltella, economist-șef al BEI.

În paralel cu evoluțiile din sectorul bancar, firmele din CESEE se așteaptă la o creștere moderată a investițiilor, concentrată pe extinderea capacităților și inovare, potrivit Sondajului BEI privind investițiile, publicat concomitent. Deși șocurile comerciale afectează aproximativ 34% dintre firmele din regiune, impactul este mai redus decât în Uniunea Europeană sau Statele Unite.

Studiul arată și un potențial semnificativ nevalorificat în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor digitale. Doar 44% dintre companiile din CESEE folosesc mai multe tehnologii avansate, comparativ cu 50% în UE și SUA. În același timp, peste 90% dintre firme declară că au luat măsuri pentru reducerea emisiilor, semn al unei conștientizări tot mai mari a riscurilor climatice.

Sondajul BEI este realizat de două ori pe an și include aproximativ 12 grupuri bancare internaționale și 65 de filiale sau bănci locale independente, care reprezintă peste jumătate din activele bancare din majoritatea țărilor CESEE.