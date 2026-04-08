Politica

Planul pregătit de Guvernul României în procesul pierdut cu Pfizer

Comentează știrea
Planul pregătit de Guvernul României în procesul pierdut cu PfizerGuvernul României. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că miniștrii Sănătății și Finanțelor vor merge în Statele Unite, săptămâna viitoare, pentru a începe negocierile cu Pfizer, după decizia unui tribunal privind vaccinurile anti-COVID. Oficialul a arătat că România va solicita și sprijinul Comisiei Europene pentru identificarea unei soluții.

Negocieri în SUA și termen pentru decizie

Premierul a anunțat că discuțiile cu compania farmaceutică vor fi demarate în perioada imediat următoare, în contextul în care autoritățile așteaptă motivarea instanței.

„Suntem în situaţia în care ministrul Sănătăţii şi cel de Finanţe lucrează, pe de o parte, pentru a declanşa negocierile cu firma Pfizer şi se vor deplasa săptămâna viitoare în Statele Unite şi pentru acest lucru. Asta înseamnă că peste două săptămâni vom primi motivarea tribunalului. De la data respectivă mai urmează o perioadă de două luni de zile şi ar fi bine deci ca, în această perioadă, să găsim o formulă prin care, pe de o parte, anumite penalităţi de întârziere care sunt aferente să fie stopate pe perioada negocierilor. Şi să găsim o formulă prin care, până se clarifică aspectul care ţine de un posibil recurs sau nu - dar asta pe baza unei discuţii cu Casa de Avocaţi şi cu Polonia, pentru că suntem în aceeaşi situaţie - vom vedea dacă se poate găsi o soluţie”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Ce scenarii de negociere are România

Ilie Bolojan a arătat că autoritățile analizează mai multe opțiuni pentru acoperirea sumei stabilite de instanță, inclusiv plata în tranșe sau transformarea acesteia în produse necesare sistemului de sănătate.

„Şi, de asemenea, căutăm formulele care pot fi puse în practică pentru ca această sumă de bani sau să o achităm într-o formulă eşalonată sau să fie transformată în alte livrabile de care sistemul de sănătate din România are nevoie, pentru că o parte din medicamentele care sunt pe piaţa românească sunt produse de către această companie. Dar după discuţiile pe care cei doi miniştri le vor avea săptămâna viitoare vor comunica rezultatul acestora şi ce demersuri se vor face în perioada următoare, în mod evident, în funcţie de rezultatul acestor prime negocieri", a adăugat premierul.

Sprijin solicitat de la Comisia Europeană pentru negocierile cu Pfizer

Premierul a precizat că România va încerca să obțină și sprijin instituțional în cadrul negocierilor. Acesta a arătat că autoritățile caută soluții inclusiv prin implicarea Comisiei Europene, în contextul în care situația vizează contracte încheiate la nivel european.

Un tribunal din Bruxelles a decis, în primă instanță, că România și Polonia trebuie să achite sume restante pentru vaccinurile anti-COVID comandate de la Pfizer/BioNTech. Potrivit deciziei, România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro, în timp ce Polonia ar trebui să achite circa 1,3 miliarde de euro.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale