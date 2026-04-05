România, negocieri cu Pfizer pentru utilizarea banilor pe alte medicamente. Dozele de vaccin ar putea fi distruse în țară
- Mădălina Sfrijan
- 5 aprilie 2026, 22:26
România va face tot posibilul ca banii pe care trebuie să îi plătească gigantului Pfizer să fie utilizaţi pentru alte medicamente, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Anunțul vine după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că vor avea loc negocieri cu reprezentanții companiei.
Rogobete, noi detalii despre procesul cu Pfizer
„Chiar dacă România va decide să atace această decizie, ea este cu titlu executoriu, banii vor trebui blocaţi, oricum, într-un cont. Probabil că săptămâna viitoare vom avea mai multe scenarii de lucru”, a afirmat ministrul.
Rogobete a adăugat că în bugetul Ministerului Sănătăţii nu există în prezent suma necesară pentru achitarea litigiului și că autorităţile intenţionează să negocieze cu Pfizer pentru a limita impactul financiar.
„Vom avea, probabil, două-trei variante şi vom încerca să mergem pe cea care reduce cât mai mult impactul bugetar”, a arătat el.
Prioritățile stabilite de România
Ministrul a explicat că zona de oncologie şi cea a bolilor rare, pentru care compania farmaceutică ar putea livra medicamente inovative, vor fi prioritare în eventualele negocieri. Făcând referire la contract, Alexandru Rogobete a mai spus că, în 2020, la stabilirea necesarului de doze de vaccin anti-COVID, România nu a avut un reprezentant de rang înalt la Comisia Europeană, astfel încât rata de livrare s-a stabilit proporţional cu numărul populaţiei.
De asemenea, el a arătat că România a încheiat „un contract ferm şi bine structurat” cu Pfizer, iar actualul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare, a fost „ancorat în realitate” şi şi-a dat seama de cantităţile uriaşe de vaccin, motiv pentru care a fost schimbat din funcţie.
România și Polonia, în conflict cu gigantul farmaceutic Pfizer
În urma deciziei unei instanţe belgiene, Polonia şi România au fost obligate să preia livrări de vaccinuri COVID-19 produse de Pfizer, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro.
România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro. Ministrul Sănătăţii a mai spus că ţara noastră are două opţiuni: fie să primească vaccinurile comandate şi să le distrugă, fie să ajungă la o înţelegere cu compania farmaceutică.
