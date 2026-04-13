Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, mesaje pentru Péter Magyar. Ambii doresc continuarea cooperării între state

Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu au publicat mesaje de felicitare pe rețelele sociale pentru Péter Magyar, în urma rezultatului obținut de acesta la alegerile parlamentare din Ungaria.

Ilie Bolojan i-a transmis „felicitări călduroase” lui Péter Magyar, făcând referire în mesajul său la continuarea cooperării dintre cele două state.

„Felicitări călduroase lui Peter Magyar pentru victoria în alegeri! Aşteptăm cu interes consolidarea în continuare a Parteneriatului Strategic româno-ungar, cu accent pe cooperarea economică şi sectorială. Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor noştri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită şi mai competitivă”, a scris Bolojan pe X.

Acesta i-a transmis totodată lui Péter Magyar un mandat de succes.

Și Sorin Grindeanu a reacționat după rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, unde opoziția condusă de partidul Tisza și Péter Magyar a obținut victoria.

Acesta i-a transmis un mesaj public de felicitare și a făcut referire la relația dintre cele două state în cadrul structurilor euro-atlantice.

„Poporul maghiar se bazează pe Europa! Acesta este un mesaj clar transmis tuturor prin victoria lui Peter Magyar. Aştept cu nerăbdare consolidarea proiectelor noastre comune şi dezvoltarea unora noi, deoarece România şi Ungaria sunt parteneri solizi pentru NATO şi UE. Felicitări Peter Magyar!”, a scris Sorin Grindeanu pe reţeaua X.

Rezultatul alegerilor indică o schimbare semnificativă pe scena politică din Ungaria, după ce Viktor Orbán a pierdut scrutinul în fața lui Péter Magyar. După numărarea aproape completă a voturilor, Magyar este creditat cu 138 de mandate din totalul de 199 de locuri din Parlament, ceea ce îi oferă o majoritate calificată și posibilitatea de a promova reforme.

Într-un discurs susținut în fața susținătorilor, acesta a declarat: „Maghiarii au spus astăzi da Europei, au spus da unei Ungarii libere”, adresându-se inclusiv susținătorilor lui Orbán din instituțiile statului.

Partidul de opoziție Tisza este așteptat să obțină o majoritate de două treimi în Parlamentul de la Budapesta, rezultat care ar permite adoptarea unor reforme importante.

Scrutinul a înregistrat o prezență ridicată, participarea ajungând la 77,8%, ceea ce indică interesul major al alegătorilor pentru aceste alegeri.