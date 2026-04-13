Presa rusă a relatat imparțial înfrângerea lui Viktor Orbán în alegerile parlamentare din Ungaria, ajungând la concluzia că schimbările pentru Rusia ar putea fi limitate.

Publicațiile din Rusia au relatat fără accente dramatice rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, în urma cărora Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea în fața partidului Tisza, condus de Péter Magyar. Votul din 12 aprilie a încheiat un ciclu politic de 16 ani în care Orbán a condus guvernul de la Budapesta.

Cotidianul Kommersant a relatat că liderul ungar a descris rezultatul drept „dureros și clar”, limitându-se la prezentarea cifrelor și a noii majorități parlamentare. La rândul său, Vedomosti a caracterizat tabăra adversă drept cea a „euro-optimiștilor” și a evidențiat că formațiunea Tisza urmărește obținerea unei majorități constituționale.

În aceeași notă, Gazeta.ru a orientat rapid discuția către consecințele pentru Rusia. Publicația l-a citat pe analistul Fiodor Lukianov, care a declarat că pentru Moscova „nimic major” nu se va modifica.

Agenția de stat TASS a publicat o analiză bazată pe opiniile politologului german Aleksandr Rahr. Potrivit acesteia, după eșecul formațiunii lui Orbán, Europa „se vede din nou în șa” și ar putea continua sprijinul pentru Ucraina, inclusiv pe fondul confruntării cu Rusia.

În același material se arată că perspectiva unei soluții „pașnice și diplomatice” pentru criza ucraineană, susținută anterior de Orbán, „trece în trecut”. Analiza indică și posibilitatea ca Ungaria să se alinieze mai strict politicii externe a Uniunii Europene, fără a mai bloca prin veto deciziile privind ajutorul și livrările de armament către Ucraina.

De asemenea, TASS a reluat opinia lui Rahr potrivit căreia Robert Fico ar putea rămâne singurul lider european care contestă linia actuală a Uniunii Europene în dosarul ucrainean.

Până în acest moment, nu există o reacție publică distinctă a Kremlinului după anunțarea rezultatului final al alegerilor din Ungaria. Anterior scrutinului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat „multe forțe din Europa” și „din Bruxelles” că încearcă să împiedice realegerea lui Orbán și că sprijină opoziția. El l-a descris atunci pe liderul ungar drept „un politician foarte eficient”, care apără interesele țării sale.

În aceeași perioadă, și Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a susținut că Occidentul intervine în procesul electoral din Ungaria, reluând narativul privind existența unor presiuni externe asupra guvernului de la Budapesta.