Cum a tratat presa rusă eșecul lui Viktor Orbán în alegerile parlamentare din UngariaViktor Orban și Vladimir Putin. Sursa foto: captură video
Presa rusă a relatat imparțial înfrângerea lui Viktor Orbán în alegerile parlamentare din Ungaria, ajungând la concluzia că schimbările pentru Rusia ar putea fi limitate.

Presa rusă a prezentat rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria într-un ton reținut

Publicațiile din Rusia au relatat fără accente dramatice rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, în urma cărora Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea în fața partidului Tisza, condus de Péter Magyar. Votul din 12 aprilie a încheiat un ciclu politic de 16 ani în care Orbán a condus guvernul de la Budapesta.

Cotidianul Kommersant a relatat că liderul ungar a descris rezultatul drept „dureros și clar”, limitându-se la prezentarea cifrelor și a noii majorități parlamentare. La rândul său, Vedomosti a caracterizat tabăra adversă drept cea a „euro-optimiștilor” și a evidențiat că formațiunea Tisza urmărește obținerea unei majorități constituționale.

Analizele din Rusia sugerează că schimbările pentru Moscova ar putea fi limitate

În aceeași notă, Gazeta.ru a orientat rapid discuția către consecințele pentru Rusia. Publicația l-a citat pe analistul Fiodor Lukianov, care a declarat că pentru Moscova „nimic major” nu se va modifica.

Tensiuni la cote maxime în Orientul Mijlociu: Blocada navală americană și avertismentul Iranului privind prețul petrolului
Britney Spears a intrat voluntar într-un centru de tratament după arestarea pentru conducere sub influența alcoolului
Agenția de stat TASS a publicat o analiză bazată pe opiniile politologului german Aleksandr Rahr. Potrivit acesteia, după eșecul formațiunii lui Orbán, Europa „se vede din nou în șa” și ar putea continua sprijinul pentru Ucraina, inclusiv pe fondul confruntării cu Rusia.

În același material se arată că perspectiva unei soluții „pașnice și diplomatice” pentru criza ucraineană, susținută anterior de Orbán, „trece în trecut”. Analiza indică și posibilitatea ca Ungaria să se alinieze mai strict politicii externe a Uniunii Europene, fără a mai bloca prin veto deciziile privind ajutorul și livrările de armament către Ucraina.

De asemenea, TASS a reluat opinia lui Rahr potrivit căreia Robert Fico ar putea rămâne singurul lider european care contestă linia actuală a Uniunii Europene în dosarul ucrainean.

Kremlinul nu a reacționat oficial după rezultatul final al alegerilor parlamentare din Ungaria, anunță presa rusă

Până în acest moment, nu există o reacție publică distinctă a Kremlinului după anunțarea rezultatului final al alegerilor din Ungaria. Anterior scrutinului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat „multe forțe din Europa” și „din Bruxelles” că încearcă să împiedice realegerea lui Orbán și că sprijină opoziția. El l-a descris atunci pe liderul ungar drept „un politician foarte eficient”, care apără interesele țării sale.

În aceeași perioadă, și Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a susținut că Occidentul intervine în procesul electoral din Ungaria, reluând narativul privind existența unor presiuni externe asupra guvernului de la Budapesta.

11:49 - Tensiuni la cote maxime în Orientul Mijlociu: Blocada navală americană și avertismentul Iranului privind prețul petro...
11:47 - Britney Spears a intrat voluntar într-un centru de tratament după arestarea pentru conducere sub influența alcoolului
11:34 - Erdogan amenință militar Israelul, pe modelul Nagorno Karabah și Libia. Răspunsul Israelului vorbește despre genocidu...
11:21 - Un copil de doi ani a murit de foame în SUA. Ar fi ajuns să mănânce bucăți de scutec și gips-carton
11:13 - Călugărițele catolice riscă închisoarea dacă se opun internării transsexualilor în centrul în care lucrează
11:04 - Fostul baterist al lui Bruce Springsteen îi cere să arate respect pentru președinte, după atacurile acestuia la Trump

Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință”
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
