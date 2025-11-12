Ministrul Sănătății explică modul în care medicii români au obținut diplome la Universitatea de Medicină din Chișinău Video

Republica Moldova. Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care ar fi semnat diplomele false pentru medici din România, caz anchetat peste Prut, susține în continuare că acestea sunt adevărate. Potrivit lui, acești medici au fost înmatriculați la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în 2019, în perioada pandemiei COVID-19 și a crizei refugiaților, iar cursurile au fost urmate online.

„Aceste persoane au fost înmatriculate în 2019, în perioada de COVID, apoi criza refugiaților și a fost o decizie de a participa online, apoi partea practică era efectuată în instituțiile din România și examinarea în instituțiile din R. Moldova și în universitate”, a explicat Emil Ceban.

Ministrul a precizat că a sesizat Centrul Național Anticorupție, iar Universitatea desfășoară o anchetă internă detaliată, verificând fiecare dosar și fiecare persoană implicată.

„Pot să spun cu toată siguranța că diplomele nu sunt false, ele sunt adevărate”, a subliniat Ceban înaintea ședinței Guvernului din 12 noiembrie.

Ceban a adăugat că așteaptă răspunsuri ale partenerilor și este cel mai interesat în rezolvarea problemelor și rezultatul acestei anchete. Totodată, ministrul a reiterat că va colabora cu autoritățile din România și se va prezenta la audieri dacă va fi citat.

Pe 5 noiembrie, procurorii și polițiștii români au efectuat 14 percheziții la sediul unei instituții publice și la domiciliile unor medici din București și mai multe județe. Ancheta vizează 12 medici români care ar fi solicitat recunoașterea diplomelor de medic specialist eliberate de USMF Chișinău, deși nu ar fi urmat efectiv programele de rezidențiat în Republica Moldova.

Suspecții sunt cercetați pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a profesiei. Specializările includ medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică și estetică, microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară și parodontologie.

Autoritățile din România au indicii că programele de rezidențiat nu au fost efectuate fizic în Republica Moldova, deși presupuneau prezența obligatorie la clinici universitare. În această perioadă, medicii ar fi lucrat cu normă întreagă în România și ar fi fost salarizați în sistemul medical românesc.

Pentru cele 12 persoane vizate au fost emise mandate de aducere la audieri. Semnătura lui Emil Ceban apare pe diplomele medicilor acuzați, iar pe unele documente figurează și semnătura deputatului PAS Adrian Belîi, conform presei românești.

Emil Ceban a ocupat funcția de rector al USMF „Nicolae Testemițanu” din 2016 și, de la sfârșitul lunii octombrie 2025, este ministru al Sănătății în Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu.