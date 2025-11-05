Medici cu diplome obținute pe hârtie la Chișinău, anchetați în România. Percheziții la o instituție publică și în mai multe județe Video

Republica Moldova. Procurorii și polițiștii români au efectuat miercuri, 5 noiembrie, 14 percheziții într-un dosar care vizează mai mulți medici suspectați că ar fi obținut în mod fraudulos diplome de medic specialist eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, fără să fi urmat în realitate programul de rezidențiat în Republica Moldova. Dosarul vizează suspiciuni de înșelăciune, fals, uz de fals și exercitarea fără drept a profesiei.

Potrivit Poliției Române, perchezițiile au avut loc la sediul unei instituții publice, precum și la domiciliile unor persoane din București și din mai multe județe. Anchetatorii verifică situația unor medici care ar fi depus la Ministerul Sănătății din România diplome eliberate de USMF Chișinău, solicitând recunoașterea specializării în domenii precum medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară și parodontologie.

Suspiciunea autorităților este că acești medici nu ar fi fost prezenți fizic la cursurile obligatorii din Republica Moldova, condiție esențială pentru validarea rezidențiatului. În timp ce figurau în acte ca rezidenți în Chișinău, o parte dintre ei ar fi continuat să lucreze cu normă întreagă în spitalele din România, fiind salarizați în sistemul public de sănătate.

Ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, fost rector al USMF, a respins categoric acuzațiile, afirmând că instituția pe care a condus-o nu poate elibera diplome fără respectarea condițiilor obligatorii de studiu.

„Aceasta este un fals. Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva. Astăzi, toate diplomele trec prin sistemul informațional și au un control deosebit. De aceea, acest lucru va fi investigat de organele competente și o să ne dea rezultatele”, a declarat Ceban, înaintea ședinței Guvernului.

Ministrul a insistat că procesele educaționale sunt digitalizate, iar prezența la cursuri este monitorizată strict.

„Nu există așa ceva. Fiecare student trece în fiecare zi la prelegeri. Totul este documentat, totul este digitalizat, fiecare examen este digitalizat, fiecare notă este înregistrată, nu poate fi schimbată de nimeni. Dacă studentul lipsește mai mult de două-trei zile, sistemul se blochează. Deci, acesta este un fals”, a subliniat el.

Emil Ceban a precizat că a aflat despre anchetă din presă și că urmează să solicite informații oficiale din România.

„După ședința de Guvern, voi suna instituțiile competente, vom lua legătura cu colegii noștri din România, vom avea claritate și vă vom oferi un răspuns clar la această întrebare”, a declarat ministrul.

În total, 12 persoane sunt vizate în anchetă, iar pentru acestea au fost emise mandate de aducere la audieri.

Procurorii și polițiștii români au sigilat miercuri birourile din sediul Ministerului Sănătății de la București, în cadrul unei anchete vizând medici suspectați că ar fi obținut fraudulos recunoașterea titlurilor de medic specialist în România, pe baza diplomelor emise de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău.

Ministrul român al Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că „ancheta este în derulare, nu am informații suplimentare. S-au sigilat birourile unde se fac aceste percheziții și, cu siguranță, am înaintat și voi înainta parchetului general toate documentele solicitate pentru realizarea anchetei. Dacă se confirmă vinovăția celor din Minister, voi fi primul care va lua măsuri și îi va demite din funcții”, a menționat ministru.

Ministrul a explicat că situația evidențiază o vulnerabilitate a sistemului de recunoaștere a diplomelor medicale obținute în afara Uniunii Europene. În timp ce rezidențiatele și certificatele din statele membre UE pot fi verificate printr-un registru electronic european, documentele provenite din alte țări nu beneficiază de același mecanism de control.

„Problema apare atunci când primim dosare din afara spațiului UE, pentru care nu există în prezent instrumente administrative eficiente de verificare a corectitudinii și valabilității acestor documente”, a precizat Rogobete.

Potrivit ministrului, ancheta a identificat indicii că unele stagii obligatorii, care necesitau prezența fizică a medicilor la unități clinice din Chișinău, nu ar fi fost efectiv parcurse. În perioada cursurilor, medicii suspectați se aflau în România, lucrând cu normă întreagă în sistemul medical românesc.

Acțiunile procurorilor și polițiștilor români continuă, iar autoritățile române au subliniat că vor analiza toate documentele și vor lua măsuri corespunzătoare în cazul confirmării neregulilor.