Dezastru în Dâmbovița. O viitură a distrus Insula Crapilor și zeci de hectare de teren

O viitură puternică, venită din zona barajelor, a devastat localitatea Mogoșani, județul Dâmbovița, distrugând complet Insula Crapilor – Farlow Pike Arena, una dintre cele mai apreciate locații piscicole din zonă. În câteva ore, apele au acoperit zeci de hectare de teren, ferme, adăposturi pentru animale și crescătorii piscicole, lăsând în urmă pagube uriașe și gospodării complet distruse. Proprietarii susțin că dezastrul nu a fost provocat de fenomene naturale, ci de o descărcare masivă și neanunțată a apei din barajele administrate de Apele Române Argeș–Vedea, arată cronicagăeștiului.ro.

În Imaginile distribuite pe internet, gospodăriile, utilajele și animalele se află sub ape. În anumite zone, apa a depășit doi metri, distrugând complet exploatații întregi.

„Nu am primit nicio avertizare. În cinci ani, Argeșul nu a ieșit niciodată din matcă. Acum a venit un val care a măturat tot”, a declarat administratorul Insulei Crapilor.

Pagubele înregistrate la Farlow Pike Arena sunt uriașe: investiții de peste 250.000 de euro în utilaje, construcții și amenajări, pește pierdut în valoare de aproximativ 70.000 de euro, animale surprinse de viitură și 19,5 hectare de teren concesionat complet distruse.

„În cinci ani de când suntem aici, Argeșul nu a crescut niciodată peste mal. De data asta debitul a fost de zece ori peste orice limită. Nu a fost de la ploi. Apa a venit ca un perete. Avem filmări de la barajul Merii: două vane centrale închise complet, cele laterale deschise pe sfert, baraj colmatat vizibil”, a adăugat administratorul.

Fotografiile și filmările de la fața locului surprind scene dramatice: porci care încearcă să rămână la suprafață plutind pe apă, câini salvați cu barca de localnici, construcții și adăposturi luate de viitură și purtate de curenți, mașini complet scufundate în noroi și acoperișuri abia vizibile deasupra apei.

„Ne-a luat tot. Tot ce am construit în ani de zile. În șase ore nu a mai rămas nimic”, spune localnicul.

În timp ce fermierii încercau să salveze ce mai puteau, autoritățile au anunțat probleme la barajul Paltinu, iar ministra mediului a confirmat dificultăți în mai multe localități din Dâmbovița și Argeș. La Mogoșani însă, nu a existat nicio avertizare, deși legea îi obligă pe operatorii barajelor să îi notifice pe oamenii din aval.

Proprietarii spun că au încercat să contacteze Apele Române Argeș–Vedea, fără succes.

„Nu este o calamitate naturală. Este rezultatul unor decizii umane”, subliniază aceștia.

„Nu contestăm natura. Contestăm lipsa de responsabilitate. Când ai trei baraje pe același râu și eliberezi apă fără să anunți, rezultatul e exact acesta”, spun cei din zonă, conform sursei.

Pe lângă crescătoriile piscicole, viitura a lovit ferme zootehnice, stâne, mici afaceri locale, gospodării din luncă, livezi și culturi agricole. Localnicii vorbesc despre sute de hectare distruse și pierderi de ordinul miilor de euro pentru fiecare fermă, respectiv milioane la nivel de zonă. Cei care doresc să îi sprijine pe fermierii afectați pot dona în contul: RO30 BREL 0006 3020 8458 0100 – Andrei Draghiciu, conform sursei.