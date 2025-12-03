Prahova, în pragul crizei de apă. Apele Române semnalează pericolul

Locuitorii județului Prahova se confruntă cu probleme majore legate de alimentarea cu apă, iar acestea ar urma să dureze cel puțin o săptămână. În unele cazuri, situația s-ar putea prelungi până la șase luni, potrivit avertismentelor transmise de Administrația Națională „Apele Române”. Marți, la ora 12:00, a fost reluată livrarea apei din barajul Paltinu către stația de tratare Voila, însă autoritățile au anunțat că menținerea unui flux constant depinde de respectarea procedurilor tehnice și a standardelor de siguranță.

Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova are responsabilitatea de a utiliza și întreține corespunzător instalațiile implicate în preepurarea și tratarea apei, pentru a preveni contaminarea sau alte deficiențe în procesul de distribuție.

„În condiţiile actuale date, estimăm că nerezolvarea şi amânarea problemelor de la barajul Paltinu va crea în continuare probleme de alimentare cu apă brută pentru următoarele şase luni”, spun reprezentanţii „Apele Române”.

Potrivit unui comunicat emis marți de „Apele Române”, marți, la ora 12:00, a fost realizată manevra de deschidere a golirii de semiadâncime la cota de 625 mdM, evacuându-se un debit de 3 mc/s pentru alimentarea cu apă brută către priza ELSID. Apa este apoi transportată prin conducta CHEMP3 ELSID până la coada lacului de acumulare Voila (ESZ Prahova), asigurând astfel cel mai scurt traseu către stația de tratare Voila.

În prezent, se alimentează lacul de priză, iar operatorul de apă trebuie să ia măsurile necesare de monitorizare și pregătire pentru reluarea procesului de tratare a apei pentru potabilizare.

„Din acest moment şi până la reluarea alimentării cu apă a populaţiei, va mai dura cel mult o săptămână”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de „Apele Române”.

Reprezentanții Administrației „Apele Române” adaugă că, încă din 2023, a început procesul de reabilitare a bazinului de apă curată (BAC), proiect care a primit aviz de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Investiția urmează să fie aprobată de comisia interministerială, iar după această aprobare va fi emisă o Hotărâre de Guvern pentru validarea indicatorilor tehnico-economici.

„Dar condiţionarea acestei investiţii nu exclude obligaţia respectării de către operatorul de apă, în speţă Exploatarea Sistemului Zonal Prahova, a condiţiilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor, precum şi a Convenţiei de Exploatare încheiată în 2017 între ANAR - ABA Buzău-Ialomiţa, SPEEH Hidroelectrica- S.H. Curtea de Argeş, S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova, SC. ELSIDF S.A. şi S.C. ElectroCarbon S.A. prin care operatorul de apă, respectiv ESZ Prahova au obligaţia să: realizeze o acumulare tampon de apă curată pentru STA Voila, în situaţii de viituri; exploateze priza de apă de la Brebu şi bazinul de apă curată Lunca Mare în conformitate cu prevederile Regulamentului de Exploatare; asigure avertizarea obiectivelor din aval în cazul producerii de avarii, defecţiuni la lucrările hidrotehnice sau la instalaţiile de evacuare a apelor mari”, mai arată cei de la „Apele Române”.

Autorizația de gospodărire a apelor deținută de instituția din Prahova impune mai multe obligații. Conform datelor furnizate de „Apele Române”, Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova trebuie să exploateze și să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire și preepurare a apei.

În perioadele cu precipitații abundente, operatorul este obligat să monitorizeze zilnic volumele de apă din bazin, starea construcțiilor și a instalațiilor aferente, luând măsuri operative pentru a asigura funcționarea în siguranță a acestora.

De asemenea, „Apele Române” precizează că operatorul de apă din Prahova trebuie să avertizeze imediat operatorii din aval în cazul apariției avariilor, defecțiunilor la lucrările hidrotehnice sau a problemelor la instalațiile de evacuare a apei mari.

În ceea ce privește conducta de aducțiune de la stația de tratare Voila, instituția subliniază că întreținerea și repararea acesteia reprezintă responsabilitatea exclusivă a operatorului de apă, conform contractului de operare încheiat în 2013 între Administrația Națională „Apele Române” și ESZ Prahova.

„Având în vedere cele expuse mai sus, ESZ Prahova a fost informat încă de la sfârşitul lunii octombrie în legătură cu riscul cresterii turbiditatii apei, atât în perioada de coborâre a nivelului in lac, cât şi în perioada de realizare a lucrărilor de decolmatare a accesului în galeria de fund GF 2. În acest context, ESZ Prahova trebuia să asigure conditiile unei surse alternative pentru perioadele de viituri, respectiv alimentarea statiei de tratare Voila din bazinul de apă curată Lunca Mare”, explică reprezentanții instituției.

Conform autorizațiilor de funcționare în siguranță din 2017 și 2023, ESZ Prahova avea obligația de a implementa măsurile și recomandările stabilite de expertul pentru siguranța barajelor prin documentația de expertiză tehnică, să exploateze amenajarea cu nivel restricționat la cota de 478,00 mdM și să monitorizeze atent evoluția fenomenelor care afectează bazinul. În această perioadă, trebuiau realizate în regim de urgență lucrările de intervenție la bazin și aval de priza Brebu, mal drept.

Totodată, oficialii „Apele Române” spun că în 2023, Consiliul de Conducere al ANAR a aprobat o creștere a aportului de capital de 6.500.000 lei plus TVA pentru modernizarea sistemului SCADA și implementarea tehnologiei IoT (Internet of Things). Aceasta include o platformă de telemetrie integrată cu sistem GIS, care permite monitorizarea în timp real a rețelei de apă și identificarea eventualelor anomalii, facilitând organizarea intervențiilor.

Sistemul urma să fie instalat pe conducta de aducțiune de apă actuală, care este complet avariată. Această conductă ar fi permis preluarea apei din bazinul de apă curată Lunca Mare către stația de tratare Voila, asigurând apă fără turbiditate.

Deși bazinul funcționa cu restricții de un metru, ar fi fost posibilă asigurarea unei surse alternative de apă, soluție semnalată încă de la sfârșitul lunii octombrie de ABA Buzău-Ialomița. În prezent, bazinul este gol, iar cauza este reprezentată de problemele conductei de aducțiune aflate în exploatarea ESZ Prahova.

Lucrările de intervenție la barajul Paltinu nu au fost finalizate, deoarece nivelul actual al apei, de 626 mdM, împiedică intervenția scafandrilor, care poate fi efectuată doar la o cotă mult mai redusă, de 605 mdM, au precizat oficialii.

Reprezentanții „Apele Române” avertizează că, la un nivel al lacului sub cota de golire de semiadâncime (625 mdM), funcționarea acumulării depinde exclusiv de evacuarea prin turbinele microhidrocentralei Hidroelectrica. Această soluție reprezintă un bypass neproiectat pentru exploatare permanentă și are funcțiuni limitate față de cerințele de siguranță hidrotehnică. În aceste condiții, exploatarea nu mai beneficiază de redundanța necesară lucrărilor hidrotehnice de această categorie, iar eventualele disfuncționalități ale turbinei pot conduce la întreruperea alimentării cu apă și la imposibilitatea efectuării manevrelor necesare în caz de viitură sau intervenție structurală.

Oficialii „Apele Române” estimează că nerezolvarea problemelor de la barajul Paltinu va afecta alimentarea cu apă brută pentru următoarele șase luni și subliniază necesitatea unei colaborări strânse între toate autoritățile implicate pentru remedierea urgentă a situației.

În contextul acestei crize, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a convocat de urgență oficialii medicali din județul Prahova. Ședința, care se va desfășura la Ploiești, urmărește evaluarea impactului crizei asupra sistemului sanitar și stabilirea măsurilor pentru protejarea pacienților și asigurarea continuității serviciilor medicale. La întâlnire sunt așteptați directorul Direcției de Sănătate Publică Prahova, reprezentanții Inspecției Sanitare de Stat și managerii spitalelor afectate de lipsa apei potabile. Reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat că întâlnirea are ca scop luarea rapidă a deciziilor necesare pentru gestionarea situației critice.