Breaking News. La ora 10:00, OMV Petrom iese din sistemul energetic național, cu 10% din producția de energie

Marți la ora 10:00, compania OMV Petrom iese din sistemul energetic național, cu 10% din producția de energie.

Ca urmare a deciziilor aberante luate de către Apele Române, la inițiativa ministrei mediului Diana Buzoianu (USR), OMV Petrom închide grupurile care furnizau 10% din producția de energie la nivel național.

Lipsa apei a dus la această decizie, până la ora scrierii acestor rânduri fiind închis grupul 1 și pregătindu-se grupul 2.

Astfel, pe lângă cele 100.000 de persoane care au rămas fără apă, și piața de energie este afectată direct, OMV Petrom producând, așa cum am spus, 10% din energia totală.

Surse din Ministerul Economiei ne-au confirmat această situație și ne-au spus că reluarea producției de enrgie este legată de umplerea bazinelor cu apă și reluarea fluxului tehnologic, care însă poate însemna săptrămâni de inactivitate.

Reamintim că actuala criză a apei din județele Prahova și Dâmbovița se datorează gestionării defectuoase a lucrărilor de mentenanță la Barajul Paltinu, coordonate de „Apele Române”, instituție aflată în subordinea Ministerului Mediului.

Conform cronologiei evenimentelor, „Apele Române” au decis încă din luna iunie curățarea barajului, fără a notifica oficial ESZ Prahova, operatorul care distribuie apa. Abia pe 22 octombrie, ESZ a fost anunțată că lucrările vor dura 24 de luni. Deși ESZ a avertizat că nu există rezerve de apă constituite, „Apele Române” au continuat procedura de scădere a nivelului apei.

Rezultatul a fost catastrofal: în lac a rămas prea puțină apă, iar viiturile recente au transformat totul într-o masă de nămol imposibil de tratat în stațiile actuale.

„Inițial curățam filtrele la 6 ore, apoi la trei ore, am ajuns să le curățăm o dată pe oră, după care nu s-a mai putut și am oprit livrarea apei. Era imposibil, mai ales că toată operațiunea de curățarea bazinului avea loc în contextul unui cod portocaliu de ploi”, a declarat șeful EZS Prahova, Bogdan Chițescu, pentru EvZ.ro.

Pe lângă operațiunile cu carburanți pentru automobile, care sunt cea mai cunoscută parte a businessului OMV Petrom, compania este activă și pe piețele de gaze naturale și electricitate din România și din regiune. În același timp, OMV Petrom dezvoltă un portofoliu semnificativ de proiecte de energie regenerabilă.

Operațiunile companiei asigură un flux constant de gaze naturale și energie electrică pentru clienți diverși, de la locuințe la afaceri.

De exemplu, centrala electrică de la Brazi are o capacitate de 860 MW, fiind o centrală electrică cu ciclu combinat care transformă gazul natural în electricitate, acoperind aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al României.