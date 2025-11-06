Social

OMV Petrom va disponibiliza 10% din personalul companiei

OMV Petrom va disponibiliza 10% din personalul companiei
Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a confirmat pentru Profit.ro că procesul de restructurare a personalului companiei, cel mai mare producător de petrol și gaze din România și din regiune, este în desfășurare. Cristina Veghere a precizat că tăierea de posturi a început deja.

OMV Petrom pregătește disponibilizări în rândul angajaților

Profit.ro a anunțat în septembrie că OMV Petrom ar putea disponibiliza aproximativ 1.000 de angajați, ca urmare a deciziei de restructurare luate de grupul austriac OMV, principalul său acționar. La acel moment, compania nu a comentat cifrele privind personalul.

OMV Petrom a precizat că toate măsurile privind angajații sunt luate în conformitate cu legea și în consultare cu sindicatele. Compania a subliniat că restructurările vor include drepturi sociale conform contractului colectiv de muncă.

OMV Petrom estimează reducerea a aproximativ 1.000 de posturi

Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a confirmat că procesul de restructurare a personalului va include aproximativ 1.000 de posturi, jumătate fiind deja eliminate, majoritatea în acest an, iar restul urmând să fie reduse în 2026 și 2027. Compania urmărește economii totale de circa 150 milioane de euro până în 2027.

rafinărie OMV Petrom

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Reducerea de personal face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare în sectorul hidrocarburilor, similar cu măsurile anunțate de alte companii internaționale. Presa austriacă estimează că, în total, grupul va reduce 2.000 din cei 23.000 de angajați, inclusiv 400 în Austria.

OMV Petrom va gestiona restructurarea în funcție de filialele locale

În România lucrează 44% din angajaţii grupului, respectiv 10.158 de persoane, iar cifra disponibilizărilor se estimează în jurul a 1.000. Numărul de salariaţi ai companiei a crescut cu 25% în ultimul an, ajungând la peste 10.000, ca urmare a internalizării unor activităţi din divizia de exploatare şi producţie.

Conducerea de la Viena stabileşte, în mod obișnuit, o cifră ţintă, iar filialele aplică programul de restructurare, care este aprobat ulterior. Ceilalţi aproximativ 600 de angajaţi care vor fi disponibilizaţi provin din filiale din afara României sau din rafinăria din sudul Germaniei și din Slovacia.

