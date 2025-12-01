Președintele CJ Prahova: Alimentarea cu apă potabilă ar putea fi reluată abia peste o săptămână  

Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, a afirmat luni, după o ședință de lucru la Barajul Paltinu, că cei peste 100.000 de oameni afectați de problemele apărute vor primi din nou apă potabilă abia peste cel puțin o săptămână. „Deci luni, normal, ar trebui să ajungă apă potabilă, dar până nu avem rezultatul buletinelor de măsurători, nu putem spune că vom avea apă potabilă”, a spus acesta.

Virgiliu Nanu a afirmat că echipa s-a concentrat pe identificarea soluțiilor necesare pentru reluarea cât mai rapidă a furnizării apei și a menționat că a purtat mai multe discuții, inclusiv o convorbire telefonică cu ministrul, în timpul ședinței.

„Cert este că de mâine, zic eu, începând cu ora 12:00, se va începe reluarea furnizării apei, dar - şi asta este cel mai important - nu ajunge la beneficiar mai devreme de ziua de luni. De ce? Pentru că staţiile de tratare trebuiesc amorsate, trebuiesc umplute instalaţiile cu apă, un proces tehnologic care durează mai multe zile”, a spus acesta.

El a adăugat: „Este clar că, după discuţiile avute, nu cred că va fi mai devreme de luni dimineaţă apă care să ajungă la beneficiar. (...) Deci luni, normal, ar trebui să ajungă apă potabilă, dar până nu avem rezultatul buletinelor de măsurători, nu putem spune că vom avea apă potabilă. Deci luni se vor face aceste măsurători şi, probabil, după ce vor ajunge acele rezultate, vom comunica faptul că apa va fi potabilă”.

Directorul tehnic al Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, Răzvan Radu, a afirmat că o situație de acest fel nu a mai apărut în ultimii 30 de ani și că, în opinia sa, în România nu există o stație care să poată trata o apă cu o turbiditate atât de ridicată.

„Trebuie menţionat foarte clar că ESZ-ul, tot ceea ce face este să trateze apa care ne vine de la baraj. În data de 28 noiembrie, în jurul orei 15:30, am fost nevoiţi să întrerupem staţia. Datorită condiţiilor hidrometeorologice şi a lucrărilor din baraj, turbiditatea, pe înţelesul tuturor, calitatea apei, s-a ridicat la nivelul valorii de 7.000 de unităţi. Ca să înţelegeţi ceea ce înseamnă, media lunară, pe lunile anterioare, a fost undeva de 30”, a spus acesta.

Potrivit directorului tehnic, nivelul turbidității a continuat să urce și a ajuns la 17.000 de unități.

„Am vorbit cu colegi din cadrul societăţii noastre care lucrează de aproximativ 30 de ani şi mi-au spus că ei nu au mai întâlnit o situaţie de genul acesta. Vă spuneam că datorită acestor turbidităţi am fost nevoiţi ulterior să întrerupem şi firul 2, care este firul industrial, care asigură o parte din industria din judeţul Prahova. În acest moment, funcţionăm la un nivel de avarie. Noi mai avem o staţie, staţia de la Vălenii de Munte, care asigură aproximativ 40% din cantitatea de apă. Acolo am făcut nişte lucrări anticipând că există posibilitatea să ne lovim de această problemă”, a mai explicat acesta.

Directorul tehnic al ESZ a clarificat situația bazinului de apă curată (BAC), care ar fi trebuit să funcționeze ca sursă alternativă, explicând că apa ajunge în acest bazin tot din barajul Paltinu și că rezervele ar fi acoperit doar aproximativ 12-14 ore.

„În momentul în care ne aflăm acum şi starea lui, el ar fi putut asigura apă pentru aproximativ 12-14, forţat 16 ore. De asemenea, trebuie menţionat că şi conducta care alimentează staţia noastră din acest BAC se află într-o stare foarte, foarte proastă. Noi cu echipele noastre de intervenţie, de-a lungul timpului, am tot încercat să intrăm pe ea să o reparăm. (...) această conductă şi BAC-ul nu sunt în proprietatea operatorului ESZ Prahova. Noi suntem doar operatori şi operăm infrastructura Apelor Române. Noi nu putem să facem investiţii, putem să facem doar reparaţii”, a continuat acesta.

Potrivit directorului tehnic al ABA Buzău-Ialomița, Adrian Popa, golirea de fund a barajului Paltinu este blocată din 17 iunie, după o manevră de verificare a echipamentelor făcută conform regulamentului de exploatare.

„Au fost informaţi toţi factorii decizionali. (...) S-a luat decizia de coborârea nivelului în lac până la o cotă la care se putea face o inspecţie subacvatică pentru a vedea ce s-a întâmplat. Din inspecţia tehnică a rezultat faptul că admisia golirii de fund este obturată de batardouri care au fost şi acoperite de aluviuni. Singura soluţie viabilă la data aceea era coborârea nivelului în lac până la o cotă 603 - 605 astfel încât să permită unor scafandri să intre în lac să încerce deblocarea batardourilor şi decolmatarea admisiei golirii de fund”, a spus acesta.