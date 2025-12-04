Dan Andronic: Criza apei sau unde duce stupiditatea carnetului de partid

Peste 100.000 de locuitori din județul Prahova se confruntă de sâmbătă cu lipsa apei, după ce instalațiile de la Barajul Paltinu au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidității. În timp ce populația resimte efectele, autoritățile se acuză reciproc, iar vinovații pentru situația creată rămân subiect de dispută publică.

Jurnalistul Dan Andronic a publicat pe pagina sa de Facebook lista persoanelor numite în funcții cheie implicate în situație, comentând: „Criza apei sau unde duce stupiditatea carnetului de partid”. Printre cei menționați se află:

-Florin Ghiță, numit recent director la Administrația Națională Apele Române (ANAR) de către ministrul Mediului, Diana Buzoianu, din partea USR;

-Ionuț Sorin Banciu, președintele Consiliului de Administrație al Exploatării Sistemului Zonal (ESZ) Prahova, fost secretar de stat la Mediu, membru PNL;

-Răzvan Radu, director tehnic ESZ Prahova, provenit din USR București, fără experiență relevantă locală;

-Marius-Cristinel Cheșca, șeful Stației de Apă Voila și președintele USR Băicoi, responsabil de operarea stației afectate;

-Ervin Molnar, membru al Consiliului de Administrație ESZ Prahova, fost parlamentar PNL.

Administrația Națională Apele Române (ANAR) a recunoscut o „parte de vină” și a transmis că era necesară o comunicare mai bună între administrația bazinală Buzău-Ialomița și instituțiile locale. Reprezentanții ANAR au mai susținut că pericolul întreruperii alimentării cu apă a fost semnalat în cadrul comitetelor pentru situații de urgență, inclusiv Prefecturii Prahova, care are rol de coordonator instituțional.

Prefectul județului, Daniel Nicodim, a declarat anterior că nu a fost informat despre riscul de lipsă a apei, primind informații contradictorii de la Apele Române și operatorul zonal de apă.

Diana Buzăianu a susținut că nu a fost informată asupra riscului întreruperii alimentării cu apă și că ESZ Prahova nu a transmis avertismente privind turbiditatea ridicată care ar fi împiedicat tratarea apei potabile: „Hotărârea CJSU din 6 noiembrie se referea doar la riscul de întrerupere dacă lucrările nu erau efectuate, nu la efectele coborârii nivelului lacului”.

Documentele oficiale intrate în posesia EVZ arată că reprezentanți ai Ministerului au participat la ședințele tehnice privind golirea Barajului Paltinu și că riscurile pentru populație au fost discutate.

Criza a început pe 17 iunie 2025, când golirea de fund numărul 2 a Barajului Paltinu s-a blocat complet. Inspecțiile ulterioare au confirmat că galeria și batardourile erau înfundate cu sedimente.

Pe 22 octombrie 2025, în cadrul unei ședințe la baraj, s-a decis intervenția cu scafandri pentru decolmatare, necesitând scăderea nivelului apei la cota 605 mdMN pentru siguranța echipei. La ședință au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apele Române și Hidroelectrica, iar documentele semnate confirmă discutarea riscului iminent pentru alimentarea cu apă a populației.

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița a avertizat oficial asupra blocării golirilor de fund și asupra riscului de întrerupere a alimentării. Documentele menționează și riscul creșterii turbidității apei în timpul coborârii nivelului lacului, ceea ce poate afecta calitatea apei potabile.