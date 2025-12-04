Administrația Naţională Apele Române își asumă o parte din vina pentru criza apei potabile din Prahova

Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a recunoscut că poartă o parte din vină în criza apei potabile din Prahova. Instituţia susţine că pericolul de întrerupere a alimentării a fost semnalat autorităţilor judeţene, în timp ce prefectul Prahovei, Daniel Nicodim, afirmă că nu a fost informat despre riscul ca localităţile deservite de Barajul Paltinu să rămână fără apă.

Purtătorul de cuvânt al ANAR, Ana-Maria Agiu, a declarat că instituţiile implicate în gestionarea crizei apei potabile din Prahova au o parte de responsabilitate, inclusiv Administraţia Naţională Apele Române. Ea a precizat că era necesară o comunicare interinstituţională mai bună la nivel judeţean şi local, chiar dacă au avut loc şedinţe ale Comitetului pentru situaţii de urgenţă.

În datele de 22 octombrie şi 6 noiembrie, la şedinţele Comitetului pentru situaţii de urgenţă, toate instituţiile implicate, inclusiv UAT-urile şi operatorul de apă, au fost informate despre existenţa unui risc iminent de întrerupere a furnizării apei. Agiu a menţionat că şi Prefectura Prahova a fost informată în calitate de coordonator instituţional.

ANAR a transmis că, în momentul în care instituţia semnalează un risc iminent, fiecare primărie are obligaţia legală de a deţine un plan local pentru situaţii de urgenţă, care să acopere diferite tipuri de scenarii. Instituţia subliniază că aceste planuri sunt prevăzute în legislaţia de funcţionare a autorităţilor locale.

Potrivit purtătorului de cuvânt Ana-Maria Agiu, planurile locale trebuie să includă surse alternative de alimentare cu apă şi mijloace de intervenţie. Ea a precizat că, în acest caz, operatorul de apă ESZ Prahova avea responsabilitatea de a avea astfel de măsuri prevăzute.

Purtătorul de cuvânt al ANAR a precizat că ESZ Prahova este o societate comercială cu venituri proprii şi nu se află în subordinea instituţiei, iar operatorul are obligaţia de a întreţine şi repara echipamentele pe care le exploatează. Ana- Maria Agiu a menţionat că defecţiunea conductei şi golirea bazinului de apă curată au împiedicat constituirea unei rezerve care ar fi putut acoperi câteva zile de consum.

Agiu a afirmat că ANAR nu a fost informată despre defecţiunea existentă, în timp ce alte instituţii au prezentat puncte de vedere diferite privind comunicarea riscurilor legate de alimentarea cu apă.

Prefectul Prahovei, preşedintele Nicuşor Dan şi Ministerul Mediului au susţinut că nu au primit informaţii clare referitoare la posibilitatea întreruperii furnizării apei în localităţile deservite din Barajul Paltinu.