Ministerul Mediului neagă că ar fi fost informat despre riscul opririi apei la Paltinu

Ministerul Mediului a negat că ar fi fost informat despre riscul întreruperii alimentării cu apă în localitățile din Prahova și a precizat că Exploatare Sistem Zonal Prahova nu a transmis avertismente privind turbiditatea ridicată care ar fi putut împiedica tratarea apei. Ministerul a susținut că instituția responsabilă de furnizarea apei nu a semnalat riscurile, nu a prezentat limitele tehnologice ale stației de tratare și nu a luat măsuri preventive.

Ministerul Mediului a transmis că afirmațiile potrivit cărora ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă și ar fi ignorat avertismentele sunt false. Reprezentanții ministerului au întrebat în mai multe ședințe tehnice dacă există acest risc și au primit asigurări de la toate autoritățile locale că populația nu va rămâne fără apă.

Instituția a precizat că ESZ Prahova, responsabilă de tratarea și furnizarea apei, nu a semnalat că turbiditatea crescută ar putea împiedica operarea Stației Voila. Ministerul a menționat și minuta întâlnirii tehnice din 22 octombrie 2025, care arată că specialiștii au constatat că lucrările la GF2 pot crește temporar turbiditatea apei brute.

Ministerul Mediului a transmis că operatorul ESZ Prahova, responsabil de tratarea apei, nu a informat niciodată instituția că o creștere a turbidității ar putea împiedica tratarea apei și ar conduce la întreruperea alimentării cu apă potabilă. Ministerul a respins afirmațiile potrivit cărora ar fi știut că populația va rămâne fără apă.

Potrivit instituției, documentul din 22 octombrie nu conține nicio avertizare sau observație din partea ESZ Prahova privind imposibilitatea tratării apei. Ministerul a explicat că operatorul avea obligația exclusivă de a semnala orice risc care ar putea afecta continuitatea furnizării apei potabile.

Ministerul Mediului a precizat că Hotărârea nr. 9 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova menționează doar riscul operațional generat de avaria la golirea de fund GF2 și nu avertizează asupra unei posibile întreruperi a alimentării cu apă. Documentul se referă exclusiv la necesitatea lucrărilor pentru siguranța barajului și repararea instalației avariate.

Instituția a subliniat că operatorul ESZ Prahova avea obligația legală și contractuală de a menține rezerve minime, de a raporta limitele tehnologice, de a evalua impactul turbidității și de a activa surse alternative.menționând că nicio obligație dintre acestea nu a fost îndeplinită.