Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, demască activitatea păguboasă a ministrei Diana Buzoianu
- Simona Ionescu
- 4 decembrie 2025, 08:12
După ce PSD a cerut demiterea ministrei Diana Buzoianu (USR) pentru dezastrul petrecut la două baraje, președintele Nicușor Dan a avut o declarație pentru jurnaliști. A spus că nu ministra Mediului e de vină ci conducerea de la Apele Române. Părerile continuă să fie împărțite. Fostul ministru Sebastian Burduja atenționează asupra marilor greșeli pe care Diana Buzoianu le-a făcut în sistemul energetic. Costul: miliarde de euro pierdute.
Președintele Nicușor Dan a revenit, miercuri seara, cu o postare pe Facebook prin care opinează că situația de la Barajul Paltinu arată consecințele lipsei de anticipare și comunicare între instituții. Același lucru l-a susținut și prefectul de Prahova în cursul zilei de ieri.
Prefectul Daniel Nicodim a afirmat că Administrația Națională Apele Române (ANAR) poartă răspunderea pentru criza de apă care a afectat peste 100.000 de locuitori. El susține că ANAR ar fi demarat lucrările de la barajul Paltinu fără un plan alternativ și fără o bună comunicare, deși oferise anterior asigurări că alimentarea populației nu va fi afectată.
Președintele Dan, prin postarea sa, a cerut găsirea de soluții, evitarea luptei politice și sancționarea celor vinovați.
„Situaţia dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de proporţii pentru oamenii din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare corectă şi de comunicare dintre instituţiile statului. Această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor”, a scris președintele pe Facebook.
De asemenea, s-au dat semnale, s-au făcut declarații că vom avea probleme și cu Hidroelectrica, că nu se mai livra energie, că ne paște o pană de curent majoră.
Ministrul Energiei ne liniștește: s-au luat toate măsurile
Am văzut reacția de la ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD) prin care a încercat să liniștească populația. A declarat că sistemul energetic a fost reechilibrat rapid după închiderea centralei Brazi și că va fi repusă în funcțiune. S-a decis să se folosească capacitățile disponibile de la CE Oltenia și Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroșeni este pregătit să pornească. Ministrul a informat și că există rezerve de cărbune la CE Oltenia.
Burduja, fost ministru al Energiei, spune că Buzoianu a blocat sistemul energetic
Cel care a ieșit public cu explicații și cu o critică dură la adresa activității ministrei Diana Buzoianu a fost liberalul Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei. Într-un mesaj public, acesta a arătat ce s-a făcut în timpul mandatului său și cum ministra mediului a anulat documentațiile și a blocat totul în sistemul energetic. Statul investise miliarde de euro, susține Burduja.
„Timp de doi ani, cât am fost ministru la Energie, am refăcut împreună cu Mircea Mechet și Ministerul Mediului toate documentațiile de mediu pentru hidrocentralele aflate în lucru.
Cele pentru care am fost amenințat, jignit și hărțuit de 2-3 ONG-uri de mediu: Greenpeace, Bankwatch și Declic. Cele în care Statul Român a investit miliarde de euro, cele care sunt aproape gata și cele care de zeci de ani zăceau blocate în birocrație și incompetență.
Am stat zile în șir cu echipele tehnice. Studii de mii de pagini. Hidroelectrica a refăcut tot, de la zero. Am depus documentațiile și am parcurs șirul nesfârșit de pași birocratici.
„Fără niciun temei juridic, Buzoianu cere reluarea procesului de la zero!”
Din păcate pentru noi toți și pentru unele dintre aceste obiecte de interes național, nu am mai apucat ultimul pas - emiterea acordului de mediu nou. S-au schimbat miniștrii și…acum o luăm de la capăt.
Hidrocentrala Surduc-Siriu e 85% gata. Ar putea livra 150GWh în sistem, energie curată românească. Ce face actualul ministru al mediului? Fără niciun temei juridic, Buzoianu cere reluarea procesului de la zero! Sunt siderat. I-am adresat o interpelare parlamentară pe subiect. Aștept lămuriri și le voi publica.
Așa nu se mai poate. Nu avem suficientă energie produsă în România, depindem de importuri scumpe și ne faultăm singuri! Legea spune clar: Surduc-Siriu e obiectiv strategic național, asumat inclusiv în programul de guvernare. Ajunge!”, a spus Sebasian Burduja.
2 comentarii
Sinecurile PSD insurubate in conduceri de firme si consilii de administrare au inceput sa iasa la atac. Burduja. O sinecura PSD. PSD partidul hotilor .
Criza apei
Ministrii USR-isti din guvernul impostorilor condus de Bolojan, toti niste escroci cu CV-uri ”bombastice” si calificare zero, nenorocesc țara si-i batjocesc pe romani, iar Bolojan si ceilati escroci patentati din guvern, liberalii, le tin hangul!
Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, userista Diana Buzoianu, se face ca nici usturoi n-a mancat in sinecura in care a fost plantata, si nici gura nu-i pute a impostura tembela si iresponsbila, desi fusese informata si AVERTIZATA inca din urma cu 6 luni de problemele de la barajul Paltinu si de iminenta scenariului sistarii alimantarii cu apa care se intampla acum in Prahova si Dambovita, unde peste 100 000 de oamenii, femei, batrani copii, abia daca au apa de baut, ca sa nu mai vorbim de îmbăiat, spalat haine, sau eliminarea fecalelor din wc-uri! Nicicand romanii nu au avut un guvern mai criminal decat guvernul Bolojan, in care ministrii USR si PNL ”exceleaza” in prostie, hotie, impostura si iresponsabilitate!
Citesc azi ca pe șeful Apelor Române, Florin Ghiță, l-au pălit brusc niscaiva ..remuscari, drept pentru care ”recunoaște „neoficial” o lipsă de comunicare și absența scenariilor adecvate”. (https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/seful-apelor-romane-dezvaluie-intr-o-inregistrare-2491733.html)
N-a fost o surpriza pentru cei care deja stim cum merg treburile in Repulica Liberalo-Useristo-Bolojenisto-Nicusorista Romania! Era doar o chestie de timp pana cand Sistemul Securisto-Mafiot National le va ordona catorva gunoaie sinecuriste de pe treapta a doua a ”lantului trofic” al bugetarimii Ministerului Mediului, Apelor si padurilor, sa-si puna cenusa in cap, metoda standard cu care trage nadejde sa ”scoata basma curata” Guvernul Distrugerii Nationale dominat de impostorii cîrdașiei neo-bolsevice USR+PNL si condus de catre eternul sinecurist si bugetar de lux, nomenclaturistul PNL Ilie Delascularie Bolojan!
