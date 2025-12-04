Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, demască activitatea  păguboasă a ministrei Diana Buzoianu

După ce PSD a cerut demiterea ministrei Diana Buzoianu (USR) pentru dezastrul petrecut la două baraje, președintele Nicușor Dan a avut o declarație pentru jurnaliști. A spus că nu ministra Mediului e de vină ci conducerea de la Apele Române. Părerile continuă să fie împărțite. Fostul ministru Sebastian Burduja atenționează asupra marilor greșeli pe care Diana Buzoianu le-a făcut în sistemul energetic. Costul: miliarde de euro pierdute.

Președintele Nicușor Dan a revenit, miercuri seara, cu o postare pe Facebook prin care opinează că situația de la Barajul Paltinu arată consecințele lipsei de anticipare și comunicare între instituții. Același lucru l-a susținut și prefectul de Prahova în cursul zilei de ieri.

Prefectul Daniel Nicodim a afirmat că Administrația Națională Apele Române (ANAR) poartă răspunderea pentru criza de apă care a afectat peste 100.000 de locuitori. El susține că ANAR ar fi demarat lucrările de la barajul Paltinu fără un plan alternativ și fără o bună comunicare, deși oferise anterior asigurări că alimentarea populației nu va fi afectată.

Președintele Dan, prin postarea sa, a cerut găsirea de soluții, evitarea luptei politice și sancționarea celor vinovați.

„Situaţia dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de proporţii pentru oamenii din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare corectă şi de comunicare dintre instituţiile statului. Această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor”, a scris președintele pe Facebook.

De asemenea, s-au dat semnale, s-au făcut declarații că vom avea probleme și cu Hidroelectrica, că nu se mai livra energie, că ne paște o pană de curent majoră.

Ministrul Energiei ne liniștește: s-au luat toate măsurile

Am văzut reacția de la ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD) prin care a încercat să liniștească populația. A declarat că sistemul energetic a fost reechilibrat rapid după închiderea centralei Brazi și că va fi repusă în funcțiune. S-a decis să se folosească capacitățile disponibile de la CE Oltenia și Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroșeni este pregătit să pornească. Ministrul a informat și că există rezerve de cărbune la CE Oltenia.

Burduja, fost ministru al Energiei, spune că Buzoianu a blocat sistemul energetic

Cel care a ieșit public cu explicații și cu o critică dură la adresa activității ministrei Diana Buzoianu a fost liberalul Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei. Într-un mesaj public, acesta a arătat ce s-a făcut în timpul mandatului său și cum ministra mediului a anulat documentațiile și a blocat totul în sistemul energetic. Statul investise miliarde de euro, susține Burduja.

„Timp de doi ani, cât am fost ministru la Energie, am refăcut împreună cu Mircea Mechet și Ministerul Mediului toate documentațiile de mediu pentru hidrocentralele aflate în lucru.

Cele pentru care am fost amenințat, jignit și hărțuit de 2-3 ONG-uri de mediu: Greenpeace, Bankwatch și Declic. Cele în care Statul Român a investit miliarde de euro, cele care sunt aproape gata și cele care de zeci de ani zăceau blocate în birocrație și incompetență.

Am stat zile în șir cu echipele tehnice. Studii de mii de pagini. Hidroelectrica a refăcut tot, de la zero. Am depus documentațiile și am parcurs șirul nesfârșit de pași birocratici.

„Fără niciun temei juridic, Buzoianu cere reluarea procesului de la zero!”

Din păcate pentru noi toți și pentru unele dintre aceste obiecte de interes național, nu am mai apucat ultimul pas - emiterea acordului de mediu nou. S-au schimbat miniștrii și…acum o luăm de la capăt.

Hidrocentrala Surduc-Siriu e 85% gata. Ar putea livra 150GWh în sistem, energie curată românească. Ce face actualul ministru al mediului? Fără niciun temei juridic, Buzoianu cere reluarea procesului de la zero! Sunt siderat. I-am adresat o interpelare parlamentară pe subiect. Aștept lămuriri și le voi publica.

Așa nu se mai poate. Nu avem suficientă energie produsă în România, depindem de importuri scumpe și ne faultăm singuri! Legea spune clar: Surduc-Siriu e obiectiv strategic național, asumat inclusiv în programul de guvernare. Ajunge!”, a spus Sebasian Burduja.