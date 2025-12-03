Diana Buzoianu ia în calcul desființarea companiei ESZ Prahova

Pe fondul crizei grave a apei potabile din Prahova și Dâmbovița, care afectează peste 100.000 de persoane, ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că ia în calcul desființarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ). Declarațiile sale vizează atât structura considerată „ineficientă”, cât și responsabilitățile instituțiilor locale care ar fi trebuit să prevină situația.

Diana Buzoianu a afirmat că, după analizarea situației și concluziile Corpului de Control, desființarea ESZ ar putea deveni o opțiune reală.

„Considerăm că după ce o să treacă această situaţie, în momentul în care se va face şi o analiză, va veni şi Corpul de Control cu concluziile respective, este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea acestei companii. Pentru că, la final, este vorba de o companie care a fost creată nu pentru că oamenii aveau nevoie, repet, toate celelalte judeţe din ţară funcţionează pe un sistem clasic: fie operator privat, fie operator de consiliul judeţean”, a declarat Diana Buzoianu pentru publicația Cotidianul.

Ea a precizat că modelul existent în Prahova este unic și nefuncțional: „Nu mai există nicăieri această struţo-cămilă. Fie este vorba de operatori privaţi în judeţe, fie este vorba de operatori care sunt din partea consiliului judeţean şi se ocupă de tot procesul.”

Ministra susține că ESZ creează costuri suplimentare pentru localnici și nu reușește să gestioneze eficient nici activitatea curentă, nici situațiile de criză. Ea subliniază că Prahova are „unele dintre cele mai mari preţuri la apă din ţară”, iar compania a cerut „ani de zile bani pentru tot felul de fantasmagorii”, în timp ce proiecte de bază — precum investițiile în conducte și bazine — au fost întârziate timp de un an.

„Este o structură care pur şi simplu nu funcţionează corect”, a declarat Buzoianu, adăugând că procesul de desființare ar trebui declanșat de Apele Române, acționarul unic.

Diana Buzoianu a precizat că atât ABA Buzău–Ialomița, cât și ESZ Prahova aveau obligația să identifice riscurile și să comunice pericolele iminente, întrucât existau documente care demonstrau anticiparea situației.

„Eu cred că trebuie să fie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile. Problema nu este că nu au anticipat această situaţie, problema este că au anticipat această situaţie... şi că nu le-au comunicat nici către minister, nici către populaţie, nici către primari”, a afirmat ministrul Mediului.

Ea acuză instituțiile locale că nu au luat măsurile necesare pentru prevenirea colapsului sistemului de alimentare cu apă.

Întrebată cine poate dispune schimbările din conducerea celor două structuri, Buzoianu a explicat procedura:

„Directorul ABA Buzău-Ialomiţa poate fi demis de către directorul general de la Apele Române”, în timp ce șeful ESZ Prahova poate fi înlocuit de Consiliul de Administrație.

Ministra a conchis că există „suficient de multe informaţii de natură publică” pentru a demonstra că actualele conduceri nu pot gestiona eficient situația.