Criza apei din Prahova. Prefectul județului acuză Apele Române că au început lucrările „fără un plan de rezervă”

Prefectul Prahovei, Daniel Nicodim, susține că Administrația Națională Apele Române poartă răspunderea pentru criza de apă care lovește aproximativ 100.000 de locuitori. Potrivit acestuia, instituția ar fi demarat lucrările de la barajul Paltinu fără un plan alternativ și fără o comunicare adecvată, deși oferise anterior asigurări că alimentarea populației nu va fi afectată.

Nicodim a detaliat că la începutul lunii noiembrie a fost informat despre necesitatea urgentă a unor intervenții la scurgerea de pe fundul lacului, considerată etapa a doua a unor lucrări mai ample.

„Cu privire la lucrările pe care dânșii intenționează să le facă la scurgerea de pe fundul lacului, directorul de la Prahova mi-a expus situația personal la începutul lunii noiembrie, că de urgență trebuie să se desfășoare aceste lucrări, în fapt etapa a doua a acestor lucrări. Pentru că dacă nu se intervine și nu se eliberează aceste guri de scurgeri există riscul ca județul să rămână fără apă și barajul este în pericol”, a declarat acesta la Digi24.

El a explicat că a fost solicitat să convoace Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a debloca procedurile administrative, însă nu pentru a decide oportunitatea lucrărilor: „În niciun caz nu este vorba de aprobarea a unei lucrări sau de oportunitatea efectuării lucrări.”

Prefectul susține că autoritățile de la Apele Române au garantat că intervențiile nu vor afecta furnizarea apei către localități.

„Eu am întrebat în aceeași ședință dacă în cazul în care se vor efectua lucrările există vreun pericol pentru ca localitățile alimentate de acolo să rămână fără apă. Am primit asigurări că nu nu există acest risc, că, din contră, riscul există în cazul în care nu se defundă aceste guri de scurgere de pe fundul acului, pentru că mai rămâne doar o posibilitate de scurgere undeva care e administrată de Hidroelectrica și asta ar prezenta un pericol foarte mare.”

Daniel Nicodim subliniază că instituția poartă întreaga responsabilitate pentru situația creată. El spune că problema a apărut din cauza unei comunicări defectuoase și a deciziei de a începe o lucrare majoră fără un plan de rezervă, precizând că „în opinia mea, sunt vinovați… în speță Apele Române”, instituție care, potrivit lui, era singura în măsură să decidă și să gestioneze intervenția

Și președintele Nicușor Dan a declarat că responsabilitatea pentru această situație aparține Apelor Române.

Președintele a insistat că, după un astfel de incident, responsabilitățile trebuie clar stabilite, iar autoritățile de control vor avea ultimul cuvânt. El a precizat însă că, din perspectiva sa, vina aparține Administrației Naționale Apele Române, subliniind că „vinovăția este la Apele Române”.

Apele Române funcționează în subordinea Ministerului Mediului, iar ministra Diana Buzoianu este chemată luni, 8 decembrie, în Parlament pentru a da explicații.

Criza a izbucnit după ce nivelul apei din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa nu a mai putut fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă. Localități precum Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniș și parțial Florești din Prahova, alături de Moreni din Dâmbovița, sunt afectate.

Oamenii primesc apă prin cisterne aduse de pompieri și autorități, iar duminică a fost decisă suplimentarea cu 200.000 de litri din rezerva statului. Consiliul Județean Prahova, acționar majoritar al operatorului regional de apă, afirmă că problema provine de la barajul Paltinu, unde instalațiile au cedat tehnic din cauza turbidității.